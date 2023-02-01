「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!?　2023年2月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は2月1日時点の情報です。

PayPayの2023年2月度キャンペーン情報

  • PayPay

PayPayでは恒例の大型キャンペーン「超PayPay祭」が2月15日からスタートします。もちろん毎回好評の目玉企画「超PayPayジャンボ」も実施され、1等が当たれば100％還元のチャンス。

超PayPay祭の開幕に先がけて、セブン-イレブンアプリ限定のPayPayジャンボも2月1日から実施中です。店舗限定ではありますが、本家を上回る最大1,000％還元の大盤振る舞いでこちらも要チェックです。

2月1日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。

おすすめ度 キャンペーン 期間 内容
☆☆☆ 大好評！超PayPay祭 2/15～4/16 「超PayPayジャンボ」が目玉。抽選で1等100％、2等5％、3等0.5％還元
☆☆☆ セブン-イレブンアプリで当たるPayPayジャンボ 2/1～2/28 セブン-イレブン限定。抽選で1等1,000％、2等10％、3等1％還元
☆☆ 友だち紹介キャンペーン 2/1～3/31 新規ユーザー招待で紹介者・被紹介者の両方に500ポイント進呈
☆☆ 三菱UFJ銀行の口座登録でPayPayポイントプレゼント 2/1～2/28 三菱UFJ銀行の口座をPayPayに登録すると500ポイント進呈。口座設定未完了のユーザー限定
☆☆ スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン ～2/6 ソフトバンクの「Xiaomi 12T Pro」購入で30,000ポイント進呈
☆☆ ソフトバンク シネマ割 終了日未定 ミニアプリ経由でTOHOシネマズのチケットが200円引き。ソフトバンクユーザー限定
地域限定／北海道上富良野町 12/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／岩手県北上市 1/13～2/12 最大20％還元。上限5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／岩手県 2/1～2/28 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／茨城県常陸太田市 12/15～2/15 最大15％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／栃木県野木町 1/1～2/28 最大30％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
地域限定／埼玉県熊谷市 2/1～2/14 最大25％還元。上限2,000ポイント／回、8,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／埼玉県小鹿野町 2/1～2/28 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／千葉県四街道市 2/1～2/15 最大25％還元。上限3,000ポイント／回、8,000ポイント／期間
地域限定／千葉県勝浦市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、8,000ポイント／期間
地域限定／千葉県鎌ケ谷市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／東京都港区 12/1～2/28 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、7,000ポイント／月
☆☆☆ 地域限定／東京都墨田区 1/10～2/5 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
地域限定／東京都国分寺市 2/1～2/28 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／東京都新島村 2/1～2/28 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／東京都東大和市 2/1～2/28 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／神奈川県藤沢市 1/5～2/15 最大25％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／神奈川県茅ヶ崎市 1/15～2/4 最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／神奈川県相模原市 1/16～2/12 最大30％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／福井県坂井市 1/5～2/12 最大10％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／山梨県富士吉田市 2/1～3/31 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／静岡県伊東市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／静岡県藤枝市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／愛知県豊田市 12/1～2/28 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
地域限定／愛知県江南市 1/6～2/5 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
地域限定／愛知県半田市 2/1～2/28 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／愛知県東海市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／愛知県蒲郡市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／三重県志摩市 1/10～2/9 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／三重県松阪市 1/15～2/28 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
地域限定／三重県鳥羽市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／京都府京田辺市 1/5～2/28 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／兵庫県猪名川町 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／兵庫県赤穂市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／島根県雲南市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／広島県三原市 1/5～2/12 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
地域限定／広島県三次市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／広島県廿日市市 2/1～2/28 最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／愛媛県大洲市 2/1～2/28 最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／福岡県みやま市 2/1～2/28 最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／長崎県対馬市 1/5～2/28 最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／長崎県壱岐市 2/1～2/28 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／熊本県芦北町 1/15～2/28 最大20％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／熊本県宇土市 1/16～2/28 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
地域限定／熊本県甲佐町 2/1～2/28 最大30％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／大分県佐伯市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
地域限定／大分県津久見市 2/1～2/28 最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
☆☆ 地域限定／宮崎県日南市 2/1～2/28 最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／鹿児島県枕崎市 2/1～2/28 最大40％還元。上限4,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
☆☆☆ 地域限定／沖縄県久米島町 2/1～2/28 最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間