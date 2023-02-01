|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? 2023年2月に実施中／実施予定のキャンペーン情報をまとめてお届けします。掲載内容は2月1日時点の情報です。
PayPayの2023年2月度キャンペーン情報
PayPayでは恒例の大型キャンペーン「超PayPay祭」が2月15日からスタートします。もちろん毎回好評の目玉企画「超PayPayジャンボ」も実施され、1等が当たれば100％還元のチャンス。
超PayPay祭の開幕に先がけて、セブン-イレブンアプリ限定のPayPayジャンボも2月1日から実施中です。店舗限定ではありますが、本家を上回る最大1,000％還元の大盤振る舞いでこちらも要チェックです。
2月1日現在、PayPayで実施中／実施予定のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆☆
|大好評！超PayPay祭
|2/15～4/16
|「超PayPayジャンボ」が目玉。抽選で1等100％、2等5％、3等0.5％還元
|☆☆☆
|セブン-イレブンアプリで当たるPayPayジャンボ
|2/1～2/28
|セブン-イレブン限定。抽選で1等1,000％、2等10％、3等1％還元
|☆☆
|友だち紹介キャンペーン
|2/1～3/31
|新規ユーザー招待で紹介者・被紹介者の両方に500ポイント進呈
|☆☆
|三菱UFJ銀行の口座登録でPayPayポイントプレゼント
|2/1～2/28
|三菱UFJ銀行の口座をPayPayに登録すると500ポイント進呈。口座設定未完了のユーザー限定
|☆☆
|スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン
|～2/6
|ソフトバンクの「Xiaomi 12T Pro」購入で30,000ポイント進呈
|☆☆
|ソフトバンク シネマ割
|終了日未定
|ミニアプリ経由でTOHOシネマズのチケットが200円引き。ソフトバンクユーザー限定
|☆
|地域限定／北海道上富良野町
|12/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／岩手県北上市
|1/13～2/12
|最大20％還元。上限5,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／岩手県
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／茨城県常陸太田市
|12/15～2/15
|最大15％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／栃木県野木町
|1/1～2/28
|最大30％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／埼玉県熊谷市
|2/1～2/14
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、8,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／埼玉県小鹿野町
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県四街道市
|2/1～2/15
|最大25％還元。上限3,000ポイント／回、8,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県勝浦市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、8,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／千葉県鎌ケ谷市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都港区
|12/1～2/28
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、7,000ポイント／月
|☆☆☆
|地域限定／東京都墨田区
|1/10～2/5
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都国分寺市
|2/1～2/28
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／東京都新島村
|2/1～2/28
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／東京都東大和市
|2/1～2/28
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／神奈川県藤沢市
|1/5～2/15
|最大25％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／神奈川県茅ヶ崎市
|1/15～2/4
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／神奈川県相模原市
|1/16～2/12
|最大30％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／福井県坂井市
|1/5～2/12
|最大10％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／山梨県富士吉田市
|2/1～3/31
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／静岡県伊東市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／静岡県藤枝市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／愛知県豊田市
|12/1～2/28
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／月
|☆
|地域限定／愛知県江南市
|1/6～2/5
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、3,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛知県半田市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛知県東海市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛知県蒲郡市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／三重県志摩市
|1/10～2/9
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／三重県松阪市
|1/15～2/28
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、6,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／三重県鳥羽市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／京都府京田辺市
|1/5～2/28
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／兵庫県猪名川町
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／兵庫県赤穂市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／島根県雲南市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／広島県三原市
|1/5～2/12
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／広島県三次市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／広島県廿日市市
|2/1～2/28
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／愛媛県大洲市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限2,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／福岡県みやま市
|2/1～2/28
|最大25％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／長崎県対馬市
|1/5～2/28
|最大25％還元。上限2,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／長崎県壱岐市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／熊本県芦北町
|1/15～2/28
|最大20％還元。上限5,000ポイント／回、20,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／熊本県宇土市
|1/16～2/28
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／熊本県甲佐町
|2/1～2/28
|最大30％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／大分県佐伯市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆
|地域限定／大分県津久見市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限1,000ポイント／回、5,000ポイント／期間
|☆☆
|地域限定／宮崎県日南市
|2/1～2/28
|最大20％還元。上限3,000ポイント／回、10,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／鹿児島県枕崎市
|2/1～2/28
|最大40％還元。上限4,000ポイント／回、12,000ポイント／期間
|☆☆☆
|地域限定／沖縄県久米島町
|2/1～2/28
|最大30％還元。上限3,000ポイント／回、15,000ポイント／期間