米ロサンゼルスにて、第80回ゴールデングローブ賞の授賞式が現地時間1月10日に開催された。インド映画「RRR」の劇中歌「Naatu Naatu」がオリジナル歌曲賞(Best Original Song)を受賞した。主演2人の息のあったダンスが特徴的だ。これにネットで「世界がナートゥを存じた!」「ナートゥは最高です」と称賛の声が相次いだ。

Your song "Naatu Naatu" just won Best Orignal Song 🎶 Huge congratulations, @mmkeeravaani @rrrmovie. #GoldenGlobes pic.twitter.com/Wrtc5wx3Af