一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は1月10日、公式ツイッターアカウント「@JASRAC_1939」を開設した。同協会の日々の取り組みや、音楽著作権に関する情報を発信していくとしている。

JASRAC、公式ツイッターアカウントを開設 - 著作権への取り組みを発信

一般社団法人日本音楽著作権協会(Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers、JASRAC)は、国内の権利者から依頼を受けて著作権の管理業務を行う団体。2022年にはヤマハが運営する音楽教室を相手取って訴訟を提起したことがニュースとして各所に取り上げられており、第一審では主張が認められていたものの、第二審では一転して認められず、上告も棄却(最高裁判所、判例PDF)。生徒の演奏については、音楽著作権使用料の支払義務が生じないと判断されていた点が注目されていた。

なお、ツイッターアカウントの開設にあわせてFacebookアカウントも開設。同じく音楽著作権に付いての情報を発信していくとしている。