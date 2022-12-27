毎日新聞社、全国高等学校eスポーツ連盟（JHSEF）が主催、サードウェーブが特別協賛する「第5回全国高校eスポーツ選手権」の決勝大会進出チームが決定した。
決勝大会は、フォートナイト部門が2023年1月29日、リーグ・オブ・レジェンド部門が同年2月11日、ロケットリーグ部門が同年2月12日に開催される。
また、決勝大会進出が決まった各部門の試合を、YouTubeの大会公式チャンネルでプレミア公開。12月27日のロケットリーグ部門を皮切りに、リーグ・オブ・レジェンド部門は2023年1月13日、フォートナイト部門は同年1月16日（月）に公開する予定だ。
【フォートナイト部門 決勝大会進出チーム】
●ルネサンス高校 新宿代々木キャンパス（東京）「青いタヌキ」
●ルネサンス大阪高校 梅田eスポーツキャンパス（大阪）「東海道中膝栗毛fn」
●ルネサンス大阪高校 梅田eスポーツキャンパス（大阪）「えびのむついんたーぼ」
●中央国際高校（東京）「e-Lions」
●クラーク記念国際高校 CLARK NEXT Tokyo（東京）「サブマを信じろ」
●N高校（沖縄）「ざじぽり」
など計40チーム。
【リーグ・オブ・レジェンド部門 決勝大会進出チーム】
●ルネサンス高校 新宿代々木キャンパス（東京）「強化5Q」
●N高校（沖縄）「N1」
●クラーク記念国際高校 CLARK NEXT Akihabara（東京）「Yuki飯食べ隊」
●専門学校アートカレッジ神戸 高等課程（兵庫）「ACK-A」
【ロケットリーグ部門 決勝大会進出チーム】
●飛龍高校（静岡）「HEST:01」
●福井工業大学附属福井高校「サルの音楽隊」
●N高校「ねこなま」
●N高校「ねこどう」