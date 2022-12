米・ニューヨーク近代美術館(MoMA)に所蔵されているほぼ全てのコレクションをAIに機械学習させ、リアルタイムでデジタルアートを作り出す作品に、ネットで注目が集まっている。

I’m deeply honored and excited to announce our exhibition — Unsupervised opening on the 19th of November at MoMA! It’s a dream of many artists to have the opportunity to imagine, practice and exhibit for such an important institution that supports the creativity of humanity! pic.twitter.com/OR25D7wrYJ