アメリカ・コロラド州で開催されたアートコンペティションにて、画像生成AI「Midjourney」で生成した作品が優勝し、ネットで話題となっている。

The digital art category at the Fine Arts competition has people talking! At the Colorado State Fair, we think this brings up a great conversation. With advancing technology, the discussion of AI and art helps the Fair evolve from year to year.https://t.co/QouAArB4EI pic.twitter.com/kzLrnCwbvs