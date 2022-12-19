PFUが、小型キーボードのフラッグシップモデル「HHKB Professional HYBRID Type-S」やREALFORCEシリーズのAmazonクーポンを配布しています。キートップやオプション品のセットは、最大5,000円引きのクーポンを用意します。クーポン配布は12月26日いっぱいまで。
対象商品は以下の通り。REALFORCE PFU Limited Editionのキーボードルーフ付属モデル、もしくはパームレスト付属モデルは、キーボード単体よりも安く購入できる。
- HHKB Professional HYBRID Type-S 4機種と無刻印キートップのセット…4,000円引きクーポン
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／白、無刻印キートップセット
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／墨、無刻印キートップセット
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／墨、無刻印キートップセット
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／白、無刻印キートップセット
- REALFORCE PFU Limited Edition（在庫のある機種）＋各オプション品（キーボードルーフ、またはパームレスト）…5,000円引きクーポン
- REALFORCE PFU Limited Edition（在庫のある機種）…15％引きクーポン