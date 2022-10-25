PFUが2021年10月に数量限定で販売し、瞬殺で完売した真っ白なHHKB「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」が、ついに数量制限のない通常販売モデルとなりました。合わせて、キートップの刻印を中央印字に変更し、洗練されたデザインとしています。キーボード本体に加え、キートップセット（雪）も通常モデルとして販売します。

  • 発売即完売になったことで話題になった「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」の再販が決定！　刻印ありモデルはデザイン変更でおしゃれな印象になった。写真は売れ筋の日本語配列モデル

製品のラインナップと価格は以下の通り。いずれも10月25日から販売を開始しています。

製品名 PFUダイレクト価格
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／雪 36,850円
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪 36,850円
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／雪（英語配列） 36,850円
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／雪（日本語配列） 36,850円
キートップセット（雪） 英語配列 6,600円
キートップセット（雪） 英語配列／無刻印 6,600円
キートップセット（雪） 日本語配列 7,590円
キートップセット（雪） 日本語配列／無刻印 7,590円

刻印ありモデルは、キートップの刻印を中央印字のデザインに変更し、洗練された印象を増しています。別売のキートップセットも同じデザインとしており、従来モデルのHHKBユーザーも新しいデザインにチェンジできます。

無刻印モデルは、数量限定モデルと同様に上部のロゴ「HHKB Professional HYBRID」「Type-S」もなくし、“純白”の仕上がりとしています。

  • 写真は英語配列モデル

  • 無刻印モデルは上部のロゴもなくなり、完全に真っ白な見た目だ。写真は日本語配列モデル

  • 写真は英語配列の無刻印モデル

  • キートップの刻印は中央に移動し、おしゃれな印象になった

  • キートップセットも、新しい刻印となる

  • もちろん無刻印のキートップセットも用意する

発売を記念したキャンペーン「#帰ってきたHHKB雪Twitter投稿キャンペーン」を実施します。Twitterで応募した人の中から、抽選で5人にHHKB Professional HYBRID Type-S 雪発売記念マグカップをプレゼント。応募は、Twitterで「@PFU_HHKB」をフォローしたうえで、「#帰ってきたHHKB雪」のハッシュタグを付けてツイートするだけ。応募期間は10月25日～11月7日。