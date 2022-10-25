PFUが2021年10月に数量限定で販売し、瞬殺で完売した真っ白なHHKB「HHKB Professional HYBRID Type-S 雪」が、ついに数量制限のない通常販売モデルとなりました。合わせて、キートップの刻印を中央印字に変更し、洗練されたデザインとしています。キーボード本体に加え、キートップセット（雪）も通常モデルとして販売します。
製品のラインナップと価格は以下の通り。いずれも10月25日から販売を開始しています。
|製品名
|PFUダイレクト価格
|HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列／雪
|36,850円
|HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列／雪
|36,850円
|HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／雪（英語配列）
|36,850円
|HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印／雪（日本語配列）
|36,850円
|キートップセット（雪） 英語配列
|6,600円
|キートップセット（雪） 英語配列／無刻印
|6,600円
|キートップセット（雪） 日本語配列
|7,590円
|キートップセット（雪） 日本語配列／無刻印
|7,590円
刻印ありモデルは、キートップの刻印を中央印字のデザインに変更し、洗練された印象を増しています。別売のキートップセットも同じデザインとしており、従来モデルのHHKBユーザーも新しいデザインにチェンジできます。
無刻印モデルは、数量限定モデルと同様に上部のロゴ「HHKB Professional HYBRID」「Type-S」もなくし、“純白”の仕上がりとしています。
発売を記念したキャンペーン「#帰ってきたHHKB雪Twitter投稿キャンペーン」を実施します。Twitterで応募した人の中から、抽選で5人にHHKB Professional HYBRID Type-S 雪発売記念マグカップをプレゼント。応募は、Twitterで「@PFU_HHKB」をフォローしたうえで、「#帰ってきたHHKB雪」のハッシュタグを付けてツイートするだけ。応募期間は10月25日～11月7日。