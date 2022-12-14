CyberZ、エイベックス・エンタテインメント、テレビ朝⽇が運営するeスポーツエンターテインメント「RAGE（レイジ）」は、ライアットゲームズが開発・運営するタクティカルFPSゲーム『VALORANT』において、「VALORANT Challengers Japan」を開催する。12月14日には「VALORANT Challengers Japan 2023」⼤会フォーマット情報を公開した。

「Challengers」は期待の新鋭チームに2024シーズンの国際競技出場チャンスを提供することを⽬的として設⽴されたもの。2スプリット制で、1⽉に開幕、7⽉のアセンショントーナメントで終幕する。アセンショントーナメントとは、21の地域で⾏われる「Challengers」の強豪のみが集い、地域の誇りとインターナショナルリーグ昇格権をかけて競うイベントだ。

「VALORANT Challengers Japan Split1」の概要は以下の通り。

エントリー期間：2022年12⽉21⽇～2023年1⽉4⽇

参加条件：

・公式競技の初⽇の段階で満16歳以上

・公式競技の登録時において、⼜は直近のACTにおいて、VALORANT の「イモータル」以上のランキングを保持していること

・スターティングロスターのうち、3名以上は⽇本の居住者であること。

※6ヶ⽉以上の⽇本における適法な永住権を有しているか、もしくは市⺠権⼜は国籍を有していれば⽇本居住者とみなされる。

・VCT Americas、EMEA、Pacificもしくは地域問わずVALORANT Challengersに出場するチームにおいて、Game Changers部⾨を所有している場合、Game Changers部⾨も同時にVALORANT Challengersに出場できる。



【ステージ概要】

・Open Qualifier

参加チーム数：最⼤64チーム

形式：ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3

進出条件：上位8チームがMain Stageへ進出

・Main Stage

参加チーム数：8チーム

形式：ラウンドロビン形式、BO3

進出条件：上位6チームがPlayoffへ進出

・Playoff

参加チーム数：6チーム

形式：変則トーナメント形式、BO5 ※詳細は後⽇公開

進出条件：上位2チームはSplit2 Main Stageへ進出、3位-6位チームはSplit2 Advance Stageへ進出



【⽇程】

・Open Qualifier

2023年1⽉13⽇、1⽉14⽇、1⽉15⽇

・Main Stage

2023年1⽉28⽇、1⽉29⽇、2⽉1⽇、2⽉2⽇、2⽉3⽇、2⽉4⽇、2⽉5⽇、2⽉8⽇、2⽉9⽇、2⽉10⽇

・Playoff

オンライン：2023年2⽉19⽇、2⽉20⽇

オフライン：2023年3⽉18⽇、3⽉19⽇



「VALORANT Challengers Japan Split2」の概要は以下の通り。

エントリー期間：2023年2⽉15⽇〜2⽉28⽇

参加条件：

・スターティングロスターのうち、3名以上は⽇本の居住者であること。

※6ヶ⽉以上の⽇本における適法な永住権を有しているか、もしくは市⺠権⼜は国籍を有していれば⽇本居住者とみなされる。

・VCT Americas、EMEA、Pacificもしくは地域問わずVALORANT Challengersに出場するチームにおいて、Game Changers部⾨を所有している場合、Game Changers部⾨も同時にVALORANT Challengersに出場できる。

【ステージ概要】

・Open Qualifier

参加チーム数：最⼤64チーム

形式：ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3

進出条件：上位8チームがAdvance Stageへ進出

・Advance Stage

参加チーム数：12チーム(うち4チームはSplit1 Playoff3位-6位チーム)

形式：ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3

進出条件：上位6チームがMain Stageへ進出

・Main Stage

参加チーム数：8チーム（うち2チームは Split1 Playoff1位、2位チーム）

形式：ラウンドロビン形式、BO3

進出条件：上位6チームがPlayoffへ進出

・Playoff

参加チーム数：6チーム

形式：変則トーナメント形式、BO5

進出条件：上位1チームがアセンショントーナメントへ進出



【⽇程】

・Open Qualifier

2023年3⽉21⽇、3⽉22⽇、3⽉23⽇

・Advance Stage

2023年3⽉28⽇、3⽉29⽇、3⽉30⽇、3⽉31⽇

・Main Stage

2023年4⽉13⽇、4⽉14⽇、4⽉19⽇、4⽉20⽇、4⽉21⽇、4⽉26⽇、4⽉27⽇、4⽉28⽇、5⽉3⽇、5⽉4⽇、5⽉5⽇

・Playoff

オンライン：2023年5⽉20⽇、5⽉21⽇

オフライン：2023年6⽉3⽇、6⽉4⽇