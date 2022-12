Teslaは12月13日(現地時間)、ホリデーアップデートと称して、車内インフォテインメントシステムへのソフトウェアアップデートの実施を発表した。「モデルS」「モデルX」の最新仕様車においてSteamへの対応が行われている。

車内中央に大きく設置されたディスプレイにおいて、PC向けゲームプラットフォーム「Steam」に対応するという内容。デモでは『サイバーパンク2077』が動作している様子について公開されており、ワイヤレスコントローラも使用できるようだ。

Your Tesla is now a gaming rig

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles 🎮 pic.twitter.com/PDzjtefv7A