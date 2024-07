米Intelは7月22日(現地時間)、ゲーマー向けポータルサイト「intel gaming access」の中で、「AI Playground」のベータ版を公開した。Windows向けのインストーラーも用意されており、ダウンロードして簡単に試せるようになっている。

Intelは6月にもSneak PeakとしてIntel Arc向けのAI Playgroundをお披露目しており、今回実際に使うことができるバージョンをリリースした形。ローカル環境にインストールして用いるもので、ダウンロードに登録なども必要ない。テキストから画像を生成できるほか、AIチャットボットなど生成AIを楽しめる。公式Discordが開設され、コミュニティとして運用されているようだ。

