カプコンは、シリーズ最新作『ストリートファイター6』を2023年6月2日に発売する。2022年12月9日より予約受付を開始した。

また、新情報として「World Tour」で訪問できる国々を紹介。「World Tour」では、賑やかなメトロシティ、活気あふれるジャマイカのビーチ、闘気が漂うイタリアの闘技場、華やかなフランスのフェスティバルなど、さまざまななロケーションが用意されている。

各ロケーションでは「師匠」に出会える可能性がある。師匠は、「World Tour」における登場人物の1人で、それぞれの師匠からは「必殺技」を伝授してもらえる。それを主人公アバターに装備することで、冒険に役立つ技として使用できるという。

また、「World Tour」でのストリートファイトは、必ずしも1対1とは限らない。バトル中に絆を深めた師匠を呼び出して、一定時間一緒に闘ってもらうことができる「共闘」システムを活用すれば、戦いを有利に進められる。

さらに、ファッションアイテムや食べ物を購入するためのお金を稼ぐ手段として「アルバイト」を搭載。バトルの合間にプレイできるミニゲームも用意されているという。

そのほか、ゲームの新情報として、ディージェイ、マノン、マリーザ、JPが『ストリートファイター6』に参戦することも発表された。

ゲーム本編のほかに、発売後に配信が予定されているYear1の追加キャラクターとコンテンツのパスが同梱されたエディションもラインアップ。詳細は以下の通り。

●スタンダードエディション

ゲーム本編がプレイできるエディション。

●デラックスエディション

ゲーム本編に加え、「Year 1 キャラクターパス」がついてくるセット。

・「Year 1 キャラクターパス」同梱内容

追加キャラクター4体

追加キャラクター4体のカラー:Outfit 1 カラー 3-10

購入特典:ドライブチケット4,400枚



●アルティメットエディション

ゲーム本編に加え、「Year 1 アルティメットパス」がついてくるセット。

・「Year 1 アルティメットパス」同梱内容

追加キャラクター4体

追加キャラクター4体のカラー:Outfit 1 カラー 3-10

追加キャラクター4体のコスチューム:Outfit 2(カラー 1-10含む)

追加キャラクター4体のコスチューム:Outfit 3(カラー 1-10含む)

追加ステージ2種

購入特典:ドライブチケット7,700枚



さらに、『STREET FIGHTER6』ゲームソフト本編とオリジナルグッズが付いた豪華セット『STREET FIGHTER6 Mad Gear BOX』も用意。ゲームに登場する敵集団が被っている段ボール箱をイメージしたデザインの収納箱「Mad Gear Box」や、グッドスマイルカンパニーが展開する「POP UP PARADE」仕様の彩色済フィギュア「ルークとキンバリーの2体セット」、海外の雑誌をイメージしたキャラクター・ステージ等イラスト中心の「アートブック」、春麗の弟子であるリーフェンのノートPCに貼られているステッカーセット(全12枚)、フィギュア用の背景台紙、『ストリートファイター6 アルティメットパス』および予約特典を同梱する。価格は34,490円。

なお、12月16日から12月19日まで『ストリートファイター6』第2回クローズドベータテストを実施。現在参加プレイヤーを募集中だ。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.