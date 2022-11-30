G-GEAR、第13世代Core搭載の「スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE」推奨PC

TSUKUMOブランドでPCなどを販売するヤマダデンキは11月2日、ゲーミングPC「G-GEAR」から、「スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE」推奨ゲーミングPC（2モデル）発売した。構成を選択して注文できるBTOに対応しており、価格は234,800円円から。
今回発表の新モデルは、スクウェア・エニックスとトライエースによるRPG 「スターオーシャン」シリーズの最新作「スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE」の推奨ゲーミングPC。SFとファンタジーが融合した世界観のストーリーと簡単操作のバトルシステムを楽しめる。推奨ゲーミングPCは、第13世代Intel Coreプロセッサーとミドルクラス以上のグラフィックスを備え快適にプレイできる。
GB5J-A221B/SO
GB5J-A221B/SOの標準構成価格は234,800円。マザーボードは「ASUS TUF GAMING B660M-E D4」で、ケースは「G-GEAR Aim ミニタワーケース（5TJ9-T）」となっている。
主な仕様は、CPUがIntel Core i5-13600KF（3.5GHz）、チップセットがIntel B660、メモリがDDR4-3200 16GB、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3060（12GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.2。インタフェースは、2.5GBASE-T対応有線LAN×1、USB 3.2 Gen2×2、USB 3.2 Gen1×2、USB 2.0×2、HDMI×1、DisplayPort×3など。前面にUSB 3.2 Type-C Gen2×1、USB 3.0×2、マイク入力、ヘッドホン出力。本体サイズはW210×D415×H400mm。
GA7J-B221ZB/SO
GA7J-B221ZB/SOの標準構成価格は304,800円。マザーボードは「ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4」で、ケースは「G-GEAR ミドルタワーケース（69JD）」となっている。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-13700KF（3.4GHz）、チップセットがIntel Z690、メモリがDDR4-3200 16GB、ストレージが1TB M.2 NVMe SSD、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 3070（8GB）。OSはWindows 11 Home 64bit。
無線機能はIEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.2。インタフェースは、2.5GBASE-T対応有線LAN×1、USB 3.2 Type-C Gen2×2、USB 3.2 Gen2×2、USB 3.2 Type-C Gen1×1、USB 3.2 Gen1×4、HDMI×1、DisplayPort×3など。前面にUSB 3.0×2、マイク入力、ヘッドホン出力。本体サイズはW190×D475×H435mm、重さは約12kg。