DreamHack Japan実行委員会は、eスポーツをはじめ、音楽ライブ、ゲームやアニメなどのコンテンツ、新しいプロダクトの展示などを複合的に展開するイベント「DreamHack Japan」を、2023年5月13日、14日の2日間にわたって幕張メッセで開催する。
「DreamHack」は1994年からにスウェーデンでスタートしたエンターテインメント・フェス。今回、ソニー・ミュージックエンタテインメント、DreamHack、ESL FACEIT Group、STARBASEで構成される実⾏委員会による「DreamHack Japan」として、東アジア圏初の⽇本での開催が決定した。
会場では、参加者が自身のコンピューターやガジェットを会場に持ち込み、最高の環境でゲームを遊びつくすエリア「BYOC（Bring Your Own Computer）」、パートナー企業の出展エリア「EXPO」、コスプレを筆頭に、個々人の様々なアイディアやクリエイティブが集まる「Activity」、「Esports」、「Music」などの企画を展開する。
「DreamHack Japan」の開催情報解禁を記念して、「DreamHack Winter」限定グッズが当たるフォロー＆リツイートキャンペーンを開催。11月27日から11月30日23時59分までの期間、公式Twitterアカウントをフォローし、対象キャンペーンツイートをリツイートすると、抽選で「DreamHack Event Hoodie」（3名）、「DreamHack Winter Event T-Shirt」（5名）が当たる。
🇯🇵DreamHack Japan🇯🇵— DreamHack Japan (@DreamHackJapan) November 26, 2022
🎁プレゼントキャンペーン🎁
2023年5月13日(土)-14日(日)
幕張メッセでの開催が決定!!!
DreamHack発祥の地 スウェーデン大会のオリジナルグッズが抽選で当たる！
🙋♂️応募方法
①@DreamHackJapan をフォロー
②このツイートをRT
🗓締切
11月30日(水)23:59#DHJapan pic.twitter.com/dRp1Jrus3q