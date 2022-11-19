アンカー・ジャパンは、Amazon.co.jpが実施する大規模セール「ブラックフライデー」で、プロジェクター製品やチャージング製品、オーディオ製品、家電商品など170製品以上を、最大50％オフで販売する。ブラックフライデー期間は2022年11月25日から12月1日23時59分まで。

  • 「ブラックフライデー」でアンカー・ジャパン製品が最大50％オフに

ブラックフライデーでは、モバイルプロジェクター「Nebula Capsule ll」を22,150円オフ（32％オフ）となる47,840円で販売。また、LDAC対応でノイズキャンセリング機能付きの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Space A40」が同社として販売以来の最安値になるという。

このほか、大容量のポータブル電源「Anker 757 Portable Power Station」が29％オフ、ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機「Eufy RoboVac L35 Hybrid+」が36％オフなどで登場する。セール対象となる主な対象製品（一部）は以下の通り。

  • モバイルプロジェクター「Nebula Capsule ll」

  • ポータブル電源「Anker 757 Portable Power Station」

スマートフォンアクセサリ・ポータブル電源

カテゴリ セール対象製品名 カラー セール特価（税込） オフ率
モバイルバッテリー Anker PowerCore Essential 20000 ブラック 3,743円 25％
ポータブル電源 Anker 757 Portable Power Station （PowerHouse 1229Wh） ブラック 119,900円 29％
急速充電器 Anker Nano II 65W ブラック 3,592円 20％
ケーブル Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m ブラック 1,512円 20％
電源タップ Anker 637 Magnetic Charging Station （MagGo） ブラック 7,493円 25％
充電ドッグ Anker Charging Dock for Oculus Quest 2 ホワイト 7,992円 20％

家電製品・オーディオ

カテゴリ セール対象製品名 カラー セール特価（税込） オフ率
モバイルプロジェクター Nebula Capsule II ブラック 47,840円 32％
完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Space A40 ブラック 9,990円 23％
完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Liberty Air 2 Pro ブラック 9,980円 23％
完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Sport X10 ブラック 7,992円 20％
Bluetooth スピーカー Anker SoundCore 2 ブラック 3,999円 33％
会議用スピーカー Anker PowerConf グレー 8,390円 40％
オーディオグラス Soundcore Frames Cafe ブラック 16,990円 15％
ロボット掃除機 Eufy RoboVac G30 Hybrid ブラック 23,990円 40％
ロボット掃除機 Eufy RoboVac L35 Hybrid+ ブラック 44,990円 36％
ハンディ掃除機 Eufy HomeVac H11 ブラック 4,493円 25％
体重体組成計 Eufy Smart Scale P2 Pro ホワイト 5,592円 20％
セキュリティカメラ Eufy Security Solo OutdoorCam C22 ホワイト 7,192円 20％
ペットカメラ Eufy Dog Camera D605 ホワイト 15,994円 36％