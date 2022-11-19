アンカー・ジャパンは、Amazon.co.jpが実施する大規模セール「ブラックフライデー」で、プロジェクター製品やチャージング製品、オーディオ製品、家電商品など170製品以上を、最大50％オフで販売する。ブラックフライデー期間は2022年11月25日から12月1日23時59分まで。
ブラックフライデーでは、モバイルプロジェクター「Nebula Capsule ll」を22,150円オフ（32％オフ）となる47,840円で販売。また、LDAC対応でノイズキャンセリング機能付きの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Space A40」が同社として販売以来の最安値になるという。
このほか、大容量のポータブル電源「Anker 757 Portable Power Station」が29％オフ、ゴミ収集ステーション付きロボット掃除機「Eufy RoboVac L35 Hybrid+」が36％オフなどで登場する。セール対象となる主な対象製品（一部）は以下の通り。
スマートフォンアクセサリ・ポータブル電源
|カテゴリ
|セール対象製品名
|カラー
|セール特価（税込）
|オフ率
|モバイルバッテリー
|Anker PowerCore Essential 20000
|ブラック
|3,743円
|25％
|ポータブル電源
|Anker 757 Portable Power Station （PowerHouse 1229Wh）
|ブラック
|119,900円
|29％
|急速充電器
|Anker Nano II 65W
|ブラック
|3,592円
|20％
|ケーブル
|Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
|ブラック
|1,512円
|20％
|電源タップ
|Anker 637 Magnetic Charging Station （MagGo）
|ブラック
|7,493円
|25％
|充電ドッグ
|Anker Charging Dock for Oculus Quest 2
|ホワイト
|7,992円
|20％
家電製品・オーディオ
|カテゴリ
|セール対象製品名
|カラー
|セール特価（税込）
|オフ率
|モバイルプロジェクター
|Nebula Capsule II
|ブラック
|47,840円
|32％
|完全ワイヤレスイヤホン
|Soundcore Space A40
|ブラック
|9,990円
|23％
|完全ワイヤレスイヤホン
|Soundcore Liberty Air 2 Pro
|ブラック
|9,980円
|23％
|完全ワイヤレスイヤホン
|Soundcore Sport X10
|ブラック
|7,992円
|20％
|Bluetooth スピーカー
|Anker SoundCore 2
|ブラック
|3,999円
|33％
|会議用スピーカー
|Anker PowerConf
|グレー
|8,390円
|40％
|オーディオグラス
|Soundcore Frames Cafe
|ブラック
|16,990円
|15％
|ロボット掃除機
|Eufy RoboVac G30 Hybrid
|ブラック
|23,990円
|40％
|ロボット掃除機
|Eufy RoboVac L35 Hybrid+
|ブラック
|44,990円
|36％
|ハンディ掃除機
|Eufy HomeVac H11
|ブラック
|4,493円
|25％
|体重体組成計
|Eufy Smart Scale P2 Pro
|ホワイト
|5,592円
|20％
|セキュリティカメラ
|Eufy Security Solo OutdoorCam C22
|ホワイト
|7,192円
|20％
|ペットカメラ
|Eufy Dog Camera D605
|ホワイト
|15,994円
|36％