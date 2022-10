米Instagramは、一部のユーザーにおいてアカウントへのアクセスに問題が発生していることを認識していると公式Twitterアカウントで言及した。障害の規模や範囲は明らかにしていない。

日本国内でも、Instagramアカウントが一時停止されたというユーザーがTwitterで多数言及しており、ハッシュタグ「#インスタ凍結」がトレンドに上がっている。

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown