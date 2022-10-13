米Microsoftは10月12日（現地時間）、クリエイター向け一体型PC、Surface Studio 2を「Surface Studio 2+」にアップデートした。価格は「4,499.99USドルから」、日本では「719,180円から」でリリース予定日は11月1日。
Surface StudioはZero Gravity Hingeと呼ばれるヒンジ機構を備え、28インチの大きなマルチタッチ対応ディスプレイを片手で簡単に動かせる。それによって、デスクトップPC状態からSurfaceペンで手書きしやすいドローイング・ボード状態へ、またはその逆に変化させられる。
Surface Studio 2+は、CPUが第11世代Intel Core i7-11370Hになり、Thunderbolt 4を搭載。RAMは32GBのみに。そしてGPUがNVIDIA GeForce RTX 3060に強化された。CPU性能が最大50％、グラフィックス性能が2倍に向上したという。
- ディスプレイ：28インチ、PixelSenseディスプレイ、4,500×3,000(192ppi)、縦横比 3:2、コントラスト比 1200:1、10ポイント・マルチタッチ、Dolby Vision対応
- プロセッサ：第11世代Intel Core i7-11370H
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU（6GB GDDR6 GPUメモリ）
- メモリ：32GB(DDR4)
- ストレージ：1TB SSD
- カメラ：フロントカメラ(1080p HDビデオ、Windows Hello対応)
- ワイヤレス：Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax)、Bluetooth 5.1
- ポート類：USB-C（USB 4.0/Thunderbolt 4）×3、USB-A 3.1×2、ギガビット Ethernet×1、3.5mmヘッドフォンジャック
- そのほか：Dolby Atmos搭載2.1スピーカー、Dual far-fieldスタジオマイク、アンビエントライトセンサー、Surfaceペン対応
- サイズ：250×220×31.45mm(ベース)、637.35×12.5×438.90mm(ディスプレイ)、最大9.56kg