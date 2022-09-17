ダイヤテックは9月14日、CHERRY MXスイッチを搭載するメカニカルキーボード「Majestouch 3」シリーズの前面印字モデル「Majestouch 3 BLACK」と「Majestouch 3 NINJA」を発表した。9月28日から発売する。ラインナップは以下の通り。
■FILCO Majestouch 3 BLACK 108キー日本語配列 フルサイズ かななし
・Majestouch 3 BLACK 茶軸／青軸／赤軸：各18,700円
・Majestouch 3 BLACK SILENT RED 静音赤軸：19,800円
■FILCO Majestouch 3 BLACK テンキーレス91キー日本語配列 かななし
・Majestouch 3 BLACK Tenkeyless 茶軸／青軸／赤軸：各17,600円
・Majestouch 3 BLACK Tenkeyless SILENT RED 静音赤軸：18,700円
■FILCO Majestouch 3 NINJA フルサイズ 104キー英語配列
・Majestouch 3 NINJA 茶軸／青軸／赤軸：各18,700円
・Majestouch 3 NINJA SILENT RED 静音赤軸：19,800円
■FILCO Majestouch 3 NINJA テンキーレス 87キー英語配列
・Majestouch 3 NINJA Tenkeyless 茶軸／青軸／赤軸：各17,600円
・Majestouch 3 NINJA Tenkeyless SILENT RED 静音赤軸：18,700円
「Majestouch BLACK」「Majestouch NINJA」は、2004年発売のCHERRY MXスイッチ搭載FILCOメカニカルキーボード「初代Majestouch」の外観をそのままに、内部を最新技術に置き換えたメカニカルキーボード。すべての印字をキートップ前面のみに施し、使用者以外には無刻印キーボードに見えるのが特徴だ。
タイピング時に印字部分に触れることがないため、摩擦によって印字が薄れたり剥離したりすることがない。キーキャップ素材は黒色のPBT樹脂として耐久性も増した。内部の基板やマイクロプロセッサーなども一新しており、初代にはなかったUSBフルNキーロールオーバーに対応する。Fnキーと通常キーの組み合わせによるマルチメディア機能も利用可能だ。
インタフェースはUSB、PS/2、ケーブル長は1.5m（直付け）。キーピッチは19mm、キーストロークは4mm。本体サイズ・重さは、フルサイズモデルがW440×D138×H38.5mm（スタンド使用時49.5mm）・1.2kg、テンキーレスモデルがW359×D137×H37mm（スタンド使用時49mm）・1kg。