2022年9月15日11時から9月20日11時まで、ソニーストアにてPlayStation 5（PS5）の抽選販売が実施される。なお、9月15日からPlayStation 5の価格改定が行われると発表されたが、今回の販売分では適用されない。

応募には、2022年9月14日23時59分までに登録済みのMy Sony IDが必要。応募は1人1回限り。1世帯1名まで。ソニーストアでの購入歴は問わない。

抽選結果は2022年10月4日ごろから順次発表される。応募対象条件に満たしている人には、当落に問わずに結果が届く。当選後は、当選メールに記載された専用サイトより注文手続きを行う。ソニーストアの各店舗やソニーストアお客様窓口では手続きできない。支払い方法はクレジットカードのみ。商品は2022年10月中旬から順次出荷予定だ。

キャンセルがあった場合には、対象の商品への応募者から繰り上げ抽選を行う可能性がある。繰り上げ抽選が行われた場合、当選者にのみにメールにて通知する。

対象商品は、PlayStation 5（CFI-1100A01）、PlayStation 5 Digital Edition（CFI-1100B01）のほか、ソニーのゲーミングブランド「INZONE」パックとして、PlayStation 5＋ワイヤレスノイズキャンセリングゲーミングヘッドセット INZONE H9 セット（91,278円～）、PlayStation 5＋ゲーミングモニター（4K 144Hz）INZONE M9 セット（208,978円～）を用意する。そのほか詳細は申込ページを参照。