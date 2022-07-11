マウスコンピューターは7月11日、クリエイター向けノートPC「DAIV」ブランドの新製品として、16型ディスプレイ採用のノートPC「DAIV 6H」「DAIV 6N」「DAIV 6P-RT」「DAIV 6P」を構成違いであわせて4モデル発表した。7月下旬から順次発売を予定しており、価格は199,800円前後から。

4K動画編集や3D CADまで対応する「DAIV 6H」、RAW現像や動画編集に対応する「DAIV 6N」、イラスト制作やDTMに対応する「DAIV 6P-RT」、ウェブデザインやかんたんな画像編集に対応する「DAIV 6P」をラインナップする。

いずれもボディには軽量で強度の高いマグネシウム合金を採用している点が特徴で、DAIV 6Hでは約18.5mmの薄さで約1.65kgの軽さを実現。従来モデルよりも48%小さくなったスリムなACアダプタを同梱し、BTOでは0.2mの短いACケーブルも選択できるようになっている。

ディスプレイのアスペクト比は縦に広い16:10で、WQXGA解像度（2,560×1,600ドット）の広い作業領域を実現。Thunderbolt 4端子の搭載やDolby Vision・Dolby Atmos機能をサポートし、高品質な画面表示・音響を楽しめる。各モデルにおける主な仕様は以下の通り。

DAIV 6H

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i9-12900H

メモリ：DDR5-4800 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB (NVMe Gen4×4)

ディスプレイ：16型2,560×1,600 (WQXGA) 液晶パネル (ノングレア / Dolby Vision対応)

サイズ：W353.7×H18.5×D245.3mm

重さ：約1.65kg

価格：369,800円

DAIV 6N

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-12700H

メモリ：DDR5-4800 16GB(16GB×1)

ストレージ：512GB (NVMe)

ディスプレイ：16型2,560×1,600 (WQXGA) 液晶パネル (ノングレア / Dolby Vision対応)

サイズ：W353.7×H18.5×D245.3mm

重さ：約1.64kg

価格：269,800円

DAIV 6P-RT

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-12700H

メモリ：DDR4-3200 16GB(8GB×2)

ストレージ：512GB (NVMe)

ディスプレイ：16型2,560×1,600 (WQXGA) 液晶パネル (ノングレア / Dolby Vision対応)

サイズ：W353.7×H18.5×D245.3mm

重さ：約1.55kg

価格：239,800円

DAIV 6P