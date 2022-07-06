楽天モバイルは7月6日、ソニー製のAndroidスマートフォン「Xperia 10 IV」を7月8日に発売すると発表した。価格は59,800円。

  • Xperia 10 IV

    Xperia 10 IV

Xperia 10 IVは、5G対応のミドルレンジスマートフォン。上位機種にならい、21：9の縦長ディスプレイや超広角／広角／望遠のトリプルカメラを搭載する。広角カメラは、Xperia 10シリーズ初の光学手ブレ補正を備える。5,000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、約161gと軽量に抑えたことも特長だ。

同機種はドコモ、au、UQ mobile、ソフトバンクからも同日に発売予定だが、他キャリアの価格は64,152円～74,880円となっており、発売日時点では楽天モバイル版が最安となる。

また、「楽天モバイル Xperia 10 IV 発売記念 楽天ポイント5,000ポイント還元キャンペーン」の実施も発表されており、8月31日までに購入すると5,000円相当の楽天ポイントによる還元を受けられる。詳細はキャンペーンページで確認できる。

Xperia 10 IVの主な仕様は下記のとおり。

  • CPU：Qualcomm Snapdragon 695 5G（オクタコア／2.2GHz×2＋1.8GHz×6）
  • メモリ（RAM）：6GB
  • ストレージ（ROM）：128GB
  • ディスプレイ：6.0インチ 有機EL 2,520×1,080ドット（フルHD＋）
  • アウトカメラ：約1,200万画素（広角）＋約800万画素（超広角）＋約800万画素（望遠）
  • インカメラ：約800万画素
  • バッテリー：5,000mAh
  • 通信方式：4G／5G（Sub6）
  • SIM：nanoSIM／eSIM
  • 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
  • 生体認証：指紋認証
  • その他の機能：FeliCa／おサイフケータイ対応
  • サイズ：約H153×W67×D8.3mm
  • 重量：約161g
  • カラー：ホワイト／ブラック／ラベンダー／ミント