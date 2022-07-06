楽天モバイルは7月6日、ソニー製のAndroidスマートフォン「Xperia 10 IV」を7月8日に発売すると発表した。価格は59,800円。

Xperia 10 IV

Xperia 10 IVは、5G対応のミドルレンジスマートフォン。上位機種にならい、21：9の縦長ディスプレイや超広角／広角／望遠のトリプルカメラを搭載する。広角カメラは、Xperia 10シリーズ初の光学手ブレ補正を備える。5,000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、約161gと軽量に抑えたことも特長だ。

同機種はドコモ、au、UQ mobile、ソフトバンクからも同日に発売予定だが、他キャリアの価格は64,152円～74,880円となっており、発売日時点では楽天モバイル版が最安となる。

また、「楽天モバイル Xperia 10 IV 発売記念 楽天ポイント5,000ポイント還元キャンペーン」の実施も発表されており、8月31日までに購入すると5,000円相当の楽天ポイントによる還元を受けられる。詳細はキャンペーンページで確認できる。

Xperia 10 IVの主な仕様は下記のとおり。