楽天モバイルは7月6日、ソニー製のAndroidスマートフォン「Xperia 10 IV」を7月8日に発売すると発表した。価格は59,800円。
Xperia 10 IVは、5G対応のミドルレンジスマートフォン。上位機種にならい、21：9の縦長ディスプレイや超広角／広角／望遠のトリプルカメラを搭載する。広角カメラは、Xperia 10シリーズ初の光学手ブレ補正を備える。5,000mAhの大容量バッテリーを搭載しながら、約161gと軽量に抑えたことも特長だ。
同機種はドコモ、au、UQ mobile、ソフトバンクからも同日に発売予定だが、他キャリアの価格は64,152円～74,880円となっており、発売日時点では楽天モバイル版が最安となる。
また、「楽天モバイル Xperia 10 IV 発売記念 楽天ポイント5,000ポイント還元キャンペーン」の実施も発表されており、8月31日までに購入すると5,000円相当の楽天ポイントによる還元を受けられる。詳細はキャンペーンページで確認できる。
Xperia 10 IVの主な仕様は下記のとおり。
- CPU：Qualcomm Snapdragon 695 5G（オクタコア／2.2GHz×2＋1.8GHz×6）
- メモリ（RAM）：6GB
- ストレージ（ROM）：128GB
- ディスプレイ：6.0インチ 有機EL 2,520×1,080ドット（フルHD＋）
- アウトカメラ：約1,200万画素（広角）＋約800万画素（超広角）＋約800万画素（望遠）
- インカメラ：約800万画素
- バッテリー：5,000mAh
- 通信方式：4G／5G（Sub6）
- SIM：nanoSIM／eSIM
- 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
- 生体認証：指紋認証
- その他の機能：FeliCa／おサイフケータイ対応
- サイズ：約H153×W67×D8.3mm
- 重量：約161g
- カラー：ホワイト／ブラック／ラベンダー／ミント