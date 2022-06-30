ユニットコムは6月30日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」から、『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツである『モンスターハンターライズ：サンブレイク』推奨ゲーミングPCを発売した。構成を選択して注文できるBTOに対応しており、価格は162,800円から。
いずれもAMD RyzenプロセッサとAMD Radeonグラフィックスを採用して高い性能を備えており、推奨動作環境の基準項目をクリアして快適に『モンスターハンターライズ：サンブレイク』をプレイできるゲーミングPC。購入特典としてフィギュアのプレゼントキャンペーンを実施中。先着順で、なくなり次第終了する。
#モンスターハンターライズ #サンブレイク— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) June 30, 2022
AMD×LEVEL∞ #推奨PC 誕生記念#MHサンブレイク フィギュアが
抽選で1名様に当たるキャンペーンを開催
応募方法
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②本ツイートをRTで応募完了
締切は7月6日(水)迄#モンハンライズ #AMDhttps://t.co/S2eQiHFTfL pic.twitter.com/rdOQ3zKF9i
LEVEL-M0P5-R55G-DTX-MHRSB [Windows 10 Home]
- OS：Windows 10 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 5 5600G
- メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：Radeon RX 6650 XT 8GB GDDR6
- 価格：162,800円