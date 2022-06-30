ユニットコムは6月30日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」から、『モンスターハンターライズ』の超大型拡張コンテンツである『モンスターハンターライズ：サンブレイク』推奨ゲーミングPCを発売した。構成を選択して注文できるBTOに対応しており、価格は162,800円から。

いずれもAMD RyzenプロセッサとAMD Radeonグラフィックスを採用して高い性能を備えており、推奨動作環境の基準項目をクリアして快適に『モンスターハンターライズ：サンブレイク』をプレイできるゲーミングPC。購入特典としてフィギュアのプレゼントキャンペーンを実施中。先着順で、なくなり次第終了する。

LEVEL-M0P5-R55G-DTX-MHRSB [Windows 10 Home]

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