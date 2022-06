スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch向け生活シミュレーションRPG『ハーヴェステラ』を2022年11月4日に発売する。Steam版は2022年11月5日に発売。価格は7,680円。

『ハーヴェステラ』は、四季を彩るファンタジー世界を舞台に生活・交流・冒険が楽しめる完全新作の生活シミュレーションRPG。季節の変わり目ごとに訪れ、全ての生命を脅かす災厄「死季」のさなか、目覚める主人公。色彩豊かな丘を拠点に自給自足の生活をしながら、仲間たちと協力し脅威を乗り越え、世界の成り立ちと災厄の真相に迫っていく。

