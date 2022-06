スクウェア・エニックスは、2022年7月22日に発売予定のNintendo Switch向けRPG『ライブアライブ』HD-2Dリメイクの体験版を6月28日に開始した。

『ライブアライブ』は1994年にスーパーファミコンで発売されたRPG。時代、主人公、ゲーム性が異なる7つの物語を搭載し、それぞれの世界を彩るキャラクターデザインを青山剛昌氏、石渡治氏、小林よしのり氏、島本和彦氏、田村由美氏、藤原芳秀氏、皆川亮二氏、7名の漫画家陣が手がけた。

HD-2Dリメイク作品では、『オクトパストラベラー』の生島直樹氏が新たにイラストを描き下ろし、原曲を手掛けた下村陽子氏の完全監修で音楽をフルアレンジ。キャラクターボイスも追加される。

体験版では7つの物語のうち「幕末編」「功夫編」「SF編」3つの物語の序盤をプレイ可能で、セーブデータは製品版に引き継ぐことができる。

