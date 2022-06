米アマリロ市で防犯カメラに未確認生物、市当局が情報提供を求め騒動に

6月8日、アメリカのテキサス州にあるアマリロ市が、未確認生物の写真を公開し、情報提供を求めたことで、騒動となっている。

アマリロ市は、「Help Solve an Amarillo Mystery(アマリロ市の謎の解決を手伝ってください)」と題して、市のホームページに記事を投稿。そこには、市内のアマリロ動物園を撮影する防犯カメラに映る謎の二足歩行生物の写真が。この写真は、現地時間5月21日、午前1時25分ごろに撮影されたもので、市は、この生物をUAO(未確認のアマリロ物体)と名付けた。

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT