スクウェア・エニックスは、PlayStation 5(PS5)向けタイトル『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』を2023年夏に発売する。

今回、最新トレーラー、新規キャラクター紹介、FINAL FANTASY XVI の風景を切り撮ったスクリーンショット、プロデューサー・ディレクターコメント、開発スタッフをティザーサイトにて公開した。トレーラーでは、バトルシーンや巨大な召喚獣同士が戦うシーンなどが描かれる。

FINAL FANTASY XVI “DOMINANCE”

プロデューサー 吉田直樹氏 コメント

みなさんこんにちは、ファイナルファンタジーXVI プロデューサーの吉田です!

プロジェクトの初報から、かなり時間が空くことになってしまいましたが、ようやくトレーラー第二弾、「DOMINANCE」を公開することができました。マスターアップに向け、奮戦を続けている開発チームに感謝を!

これまであまりゲームシステム面には触れてきませんでしたが、今回、少しずつではありますが、ゲームプレイが垣間見えるものになったのではないかと思います。主人公クライヴの本格的なバトルアクション、召喚獣の能力と思しきその技の豊富さ、そして何よりも、超巨大召喚獣同士の激突など、多くのアクションシーンがプレイアブルになっています。

PlayStation 5 の性能を使い、ストーリーとバトル、そして巨大召喚獣同士の激突が、シームレスに繋がっていく、絶叫マシン――ジェットコースターのような体験をお届けしたいと思っています。ディレクターの髙井を筆頭に、開発チームはマスターアップに向けて磨き上げの期間に入っています。発売まで今しばらく、楽しみにお待ちいただけますと幸いです!

ディレクター 髙井浩氏 コメント

中々、情報を出せないまま長い間お待たせしてしまい申し訳ありません。ようやく新たな情報を公開できる運びとなりました!

現状の開発状況ですが、ゲームとしては最初から最後まで通してプレイできる所まで来ました。

今回のトレーラーでは新たな召喚獣の登場や、自由度の高いアクションプレイの一端を垣間見ていただけると思います。もちろん最適化やブラッシュアップとまだまだ詰めなくてはならない点は山ほどありますのでスタッフ一同フル回転で開発しています。

今後はあまりお待たせせずに情報公開していけるよう頑張りますので楽しみにしていてください!

