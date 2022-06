カプコンは、「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザード RE:4』を2023年3月24日に発売する。プラットフォームはPlayStation5、Xbox Series X|S、PC。

『バイオハザード RE:4』は 2005年に発売された『バイオハザード4』を原作としたリメイク作品。原作はアクション、シューティング、リソースマネジメントの要素を融合させた新たなプレイスタイルで、それまでの「バイオハザード」シリーズを変革した一作だ。原作の“核”を大切にしながら、2023年に発売されるに相応しいクオリティを目指して開発が進んでいるという。

STORY

未曽有の生物災害“ラクーン事件”から 6年―。

事件を生き延びた、レオン・S・ケネディはその能力を買われ、大統領直属のエージェントとなっていた。

任務を重ね、経験をつんだレオンのもとへ舞い込む誘拐された大統領令嬢の救出任務。

彼女の消息を追ってヨーロッパの閑村へと向かったレオン。そこで目にしたのは 狂気を湛えた村人たちだった。いま過酷な救出劇(サバイバルホラー)の幕が上がる―。

『BIOHAZARD RE:4』 Announcement Trailer

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.