カプコンは、ナンバリングの最新作『ストリートファイター6』を2023年にPlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steamにて発売する。

6月3日には、最新映像とともに新たな舞台に登場するキャラクターやバトルシステムを公開。新操作「モダンタイプ」や、シリーズ初の「自動実況機能」などの新要素のほか、1人用の没入型ストーリーモード「ワールドツアー」、オンラインによるコミュニティスペース「バトルハブ」の存在も明らかになった。

『ストリートファイター6』アナウンストレーラー

今作では「ドライブシステム」と呼ばれるシステムが実装されている。ドライブゲージを使用し、5種類のバトルシステムを活用することで戦術の自由度が上がり、プレイヤーの個性を引き出すことができるという。

また、バトルの駆け引きや爽快感をより手軽に楽しめるよう、コマンド入力の壁を取り払った新しい操作方法「モダンタイプ」を実装。1つの方向キーと「必殺技ボタン」の組み合わせだけで必殺技を出せる。さらに「アシスト」ボタンも追加され、攻撃ボタンと組み合わせれば、華麗なコンボが繰り出せるとのこと。従来の6ボタンで入力できる「クラシックタイプ」操作も健在だ。

さらに、eスポーツの分野で、もはや欠かすことができなくなった「実況」に着目し、シリーズ初「自動実況機能」を実装。お馴染みのキャスターたちがリアルタイムで実況してくれる。

『ストリートファイター6』自動実況機能紹介トレーラー

そのほか映像では、シリーズでおなじみの「リュウ」や「春麗」に加え、新世代のキャラクター「ルーク」や「ジェイミー」といたキャラクターのアクションが描かれる。

なお、今作では『バイオハザード ヴィレッジ』、『デビル メイ クライ 5』、『モンスターハンターライズ』でも使用された、カプコン独自の「REエンジン」を採用しているという。

