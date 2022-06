カプコンは、『バイオハザード ヴィレッジ』のストーリーモードの全編がPlayStation VR2(PS VR2)へ対応することを発表した。リリース方法や配信時期など、詳細は追って発表する予定だ。

プレイ時にはヘッドセットに加え、両手にPlayStation VR2 Senseコントローラーを装着する。腕でガードすれば主人公のイーサン・ウィンターズもガードし、銃を構えればイーサンも銃を構えるといった直感的なアクションが可能だ。

『バイオハザード ヴィレッジ』 PlayStation VR2版 発表映像

