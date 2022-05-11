ソフトバンクは5月11日、同日にソニーから発表された「Xperia 1 IV」「Xperia 10 IV」「Xperia Ace III」の3機種をソフトバンク／ワイモバイルの各ブランドで順次発売することを発表した。3機種とも価格は未定。
Xperia 1 IV
「Xperia 1 IV」はソフトバンクブランドでの販売。オンラインショップでの取り扱いとなり、発売は6月上旬以降を予定している。
Snapdragon 8 Gen 1を搭載したハイエンド機で、通信は5Gのミリ波に対応しており、ソフトバンクモデルも28GHz帯のBand n257を利用可能。カメラは超広角／広角／望遠の3眼すべてで4K 120fpsの動画撮影に対応しており、望遠カメラは85～125mmの光学ズーム対応するなど、一眼カメラ「α」シリーズから継承した撮影性能が最大の特徴だ。
ソニーの360度立体音響技術で臨場感あふれるサウンドを体験できる「360 Reality Audio」を搭載し、フルステージスピーカーは低域の音圧が向上。ディスプレイは従来機種から輝度を約50％向上させた4K 120HzのHDR対応有機ELディスプレイだ。また、ゲームプレイを補助／拡張する「ゲームエンハンサー」アプリにおいて、YouTubeでのゲーム実況配信が可能になるなどの強化が行われている。
また、ビジュアルヘッドセット「Xperia View」とのセットモデル「Xperia 1 IV View Kit」も数量限定で販売する。こちらもオンラインショップ限定で、通信事業者ではソフトバンクの独占販売となる。あわせてコンテンツ配信サービス「5G LAB」の「VR SQUARE」でオリジナルVRコンテンツの提供も行う予定だ。
主な仕様は次のとおり。
- カラー：ブラック
- OS：Android 12
- CPU：Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
- メモリ：RAM 12GB／ROM 256GB＋microSDXCカード（最大1TB）
- ディスプレイ：約6.5インチ 4K 有機EL（3,840×1,644ドット）
- 通信方式 5G：Band n3／n28／n77／n78／n79／n257、FDD-LTE：Band 1／3／8／11／18／19／28、TDD-LTE（AXGP含む）：Band 41／42、3G（W-CDMA）：Band I／VIII
- SIM：eSIM対応
- アウトカメラ：有効画素数約1,220万画素＋約1,220万画素＋約1,220万画素
- インカメラ：有効画素数約1,220万画素
- Wi-Fi：IEEE 802.11a／b／g／n／ac／ax
- Bluetooth：バージョン5.2
- バッテリ容量：5,000mAh
- 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
- その他の機能：おサイフケータイ対応
- サイズ／重さ：約W71×H165×D8.2mm、約187g
Xperia 10 IV
「Xperia 10 IV」は、5,000mAhの大容量バッテリーを搭載した5Gスマホながら約161gの軽量を実現。メインカメラは広角レンズに光学式手ブレ補正機能を搭載し、ディスプレイの輝度を前モデルから1.5倍向上させている。ソフトバンクから7月上旬の発売予定。
- カラー：ミント、ブラック、ホワイト
- OS：Android 12
- CPU：Snapdragon 695 5G
- 内蔵メモリ：RAM 6GB／ROM 128GB＋microSDXCカード（最大1TB）
- ディスプレイ：約6.0インチ フルHD 有機EL（2,520×1,080ドット）
- 通信方式 5G：Band n3／n28／n77／n78、FDD-LTE：Band 1／3／8／18／19、TDD-LTE（AXGP含む）：Band 41／42、3G（W-CDMA）：Band I／VIII
- SIM：eSIM対応
- アウトカメラ：有効画素数約800万画素＋約1,200万画素＋約800万画素
- インカメラ：有効画素数約800万画素
- Wi-Fi：IEEE 802.11a／b／g／n／ac
- Bluetooth：バージョン5.1
- バッテリ容量：5,000mAh
- 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
- その他の機能：おサイフケータイ対応
- サイズ／重さ：約W67×H153×D8.3mm、約161g
Xperia Ace III
「Xperia Ace III」は、手のひらサイズのボディに劣化を抑えて長持ちする4,500Ahのバッテリーを搭載した5Gスマートフォンのエントリーモデル。必要最低限の機能に手軽に素早くアクセスできる「かんたんホーム」を搭載しており、初めてのスマホとしても最適だ。本機のみワイモバイルブランドの取り扱いで、6月中旬の発売予定。
- カラー：ブラック、ブリックオレンジ、ブルー
- OS：Android 12
- CPU：Snapdragon 480 5G
- 内蔵メモリ：RAM 4GB／ROM 64GB＋microSDXCカード（最大1TB）
- ディスプレイ：約5.5インチ フルHD＋ TFT液晶（1,496×720ドット）
- 通信方式 5G：Band n3／n28／n77、FDD-LTE：Band 1／3／8、TDD-LTE（AXGP含む）：Band 41、3G（W-CDMA）：Band I／VIII
- SIM：eSIM対応
- アウトカメラ：有効画素数約1,300万画素
- インカメラ：有効画素数約500万画素
- Wi-Fi：IEEE 802.11a／b／g／n／ac
- Bluetooth：バージョン5.1
- バッテリ容量：4,500mAh
- 防水／防塵：IPX5、IPX8／IP6X
- その他の機能：おサイフケータイ対応
- サイズ／重さ：約W69×H140×D8.9mm、約162g