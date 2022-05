スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』が選手サイン入り賞品獲得などを狙える「俺の最強レスラーランキング」を開催している。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』では、最強レスラー育成を目指すランキングイベント「俺の(私の)最強レスラーランキング」を開催中。各対象選手の育成結果で世界中のユーザーと競い合い上位入賞する事で選手サイン付き豪華賞品(リアル報酬)などが獲得できる、期間限定イベントとなっている。

