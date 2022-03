スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて「生放送記念キャンペーン」がスタートしている。

「生放送記念キャンペーン」は、「戦姫絶笑シンフォギアRADIO出張版~アニメ10周年記念SP生放送~」内で発表されたキャンペーン。歌唱石400個や「ALL★5カード確定ガチャチケット」をアプリ内にてプレゼント。配布期間は4月4日まで。

(C)Project シンフォギア (C)Project シンフォギアG (C)Project シンフォギアGX (C)Project シンフォギアAXZ (C)Project シンフォギアXV (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) Pokelabo, Inc.