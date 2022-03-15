CHUWIは、Windows搭載のミニPC「CoreBox」、Androidタブレット「HiPad Plus」「HiPad Air」の3機種をAmazonで期間限定セール中だ。

CoreBox

CoreBoxは、Intel Core i5-8259Uを搭載するミニデスクトップPC。通常価格は47,900円で、クーポンを利用することで表示価格から5,000円引きの42,900円で購入できる。クーポンの有効期間は2022年3月31日まで。

  • CoreBoxは5,000円引きで買える

  • OS:Windows 10
  • サイズ:W173×D158×H73mm
  • 重さ:805g
  • CPU:Intel Core i5-8259U
  • ストレージ:512GB SSD
  • メモリ:16GB

HiPad Plus

HiPad Plusは、11型液晶のAndroidタブレット。通常価格は29,900円で、クーポンを利用することで表示価格から4,500円引きの25,400円で購入できる。クーポンの有効期間は2022年5月31日まで。

  • HiPad Plusは4,500円引きで買える

  • OS:Android 11
  • サイズ:W248×D17×H67mm
  • 重さ:790g
  • ディスプレイ:11インチ、2,176×1,600ドット
  • CPU:MT8183V
  • ストレージ:128GB
  • メモリ:8GB

Hipad Air

Hipad Airは、10.3型液晶のAndroidタブレット。通常価格は22,900円で、クーポンを利用することで表示価格から3,000円引きの19,900円で購入できる。クーポンの有効期間は2022年3月31日まで。

  • OS:Android 11
  • サイズ:W245×D157×H72mm
  • 重さ:780g
  • ディスプレイ:10.3インチ、1,200×1,920ドット
  • CPU:Unisoc T618
  • ストレージ:128GB
  • メモリ:6GB