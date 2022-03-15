CHUWIは、Windows搭載のミニPC「CoreBox」、Androidタブレット「HiPad Plus」「HiPad Air」の3機種をAmazonで期間限定セール中だ。
CoreBox
CoreBoxは、Intel Core i5-8259Uを搭載するミニデスクトップPC。通常価格は47,900円で、クーポンを利用することで表示価格から5,000円引きの42,900円で購入できる。クーポンの有効期間は2022年3月31日まで。
- OS:Windows 10
- サイズ:W173×D158×H73mm
- 重さ:805g
- CPU:Intel Core i5-8259U
- ストレージ:512GB SSD
- メモリ:16GB
HiPad Plus
HiPad Plusは、11型液晶のAndroidタブレット。通常価格は29,900円で、クーポンを利用することで表示価格から4,500円引きの25,400円で購入できる。クーポンの有効期間は2022年5月31日まで。
- OS:Android 11
- サイズ:W248×D17×H67mm
- 重さ:790g
- ディスプレイ:11インチ、2,176×1,600ドット
- CPU:MT8183V
- ストレージ:128GB
- メモリ:8GB
Hipad Air
Hipad Airは、10.3型液晶のAndroidタブレット。通常価格は22,900円で、クーポンを利用することで表示価格から3,000円引きの19,900円で購入できる。クーポンの有効期間は2022年3月31日まで。
- OS:Android 11
- サイズ:W245×D157×H72mm
- 重さ:780g
- ディスプレイ:10.3インチ、1,200×1,920ドット
- CPU:Unisoc T618
- ストレージ:128GB
- メモリ:6GB