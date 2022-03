スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』がアーケード音楽ゲーム『ゲキチュウマイ』とのコラボを発表した。

スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』がアーケード音楽ゲーム3タイトル『オンゲキ』『CHUNITHM』『maimai』とのコラボを発表。3月17日よりコラボ楽曲が実装される。

