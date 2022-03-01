|「d払い」「au PAY」「PayPay」は、おトクなキャンペーンも盛りだくさん。知らずにただ使っていてはソンしちゃうかも!? この記事を読んでおけば、2022年3月に実施中のキャンペーンが丸わかり。新情報があれば追加・更新します。
PayPayの2022年3月度キャンペーン情報
2月から実施されている大型キャンペーン「超PayPay祭」も後半戦に突入。抽選で購入金額が全額戻ってくる「超ペイペイジャンボ」は2月と変わらず実施されますが、最大1,000％の大当たりがあるセブン-イレブン限定版のペイペイジャンボも始まりました。
このほかにも、上限は1,000円と少ないですが日々のお買い物で使いやすいドラッグストアでの5％還元も実施。地域別のキャンペーンは3月も多数実施されており、なかには30％還元／上限20,000円と条件の良い自治体もあります。
3月1日現在、PayPayで実施中のキャンペーンを下表にまとめました。キャンペーン名を押すと、公式サイトで事前エントリーや詳しい内容の確認ができます。
|おすすめ度
|キャンペーン
|期間
|内容
|☆☆☆
|日本全国全額チャンス！超ペイペイジャンボ
|2/1～3/31
|抽選で1等100％還元、2等5％還元、3等0.5％還元
|☆☆☆
|セブン-イレブンアプリで当たる！ペイペイジャンボ
|3/1～4/30
|抽選で1等1,000％還元、2等10％還元、3等1％還元。セブン-イレブンアプリでの決済が条件
|☆
|PayPayあと払い・PayPayカード決済で最大2.5％戻ってくるキャンペーン
|2/1～3/31
|支払方法を「PayPayあと払い」にすると最大2.5％還元
|☆☆☆
|地域限定／山梨県中央市・市川三郷町
|2/1～3/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000円／回、20,000円／月
|☆☆☆
|地域限定／広島県北広島町
|3/1～3/31
|対象店舗で最大20％還元。上限5,000円／回、20,000円／期間
|☆☆☆
|地域限定／福島県いわき市
|3/1～3/31
|対象店舗で最大30％還元。上限3,000円／回、15,000円／期間
|☆☆☆
|地域限定／岩手県花巻市
|3/1～3/31
|対象店舗で最大20％還元。上限4,000円／回、15,000円／期間
|☆☆
|地域限定／山形県遊佐町
|3/1～3/31
|対象店舗で最大20％還元。上限10,000円／回、10,000円／期間
|☆☆
|地域限定／愛知県豊田市
|3/1～3/31
|対象店舗で最大20％還元。上限2.000円／回、10,000円／期間
|☆
|地域限定／兵庫県宝塚市
|3/1～3/27
|対象店舗で最大20％還元。上限2,000円／回、5,000円／期間
|☆
|地域限定／広島県世羅町
|2/1～3/4
|対象店舗で最大20％還元。上限500円／回、10,000円／期間
|☆
|地域限定／熊本県玉名市
|3/1～3/30
|対象店舗で最大20％還元。上限1,000円／回、10,000円／期間