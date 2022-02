iOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO』内で、2022年2月23日より日本国内約7,978店舗のファミリーマートが「ジム」として登場。それに合わせて、強力なポケモンがゲットできる「スケジュールレイド」を2022年3月1日から3月7日まで開催する。

『Pokémon GO』は、AR技術と位置情報を活用した「みんなと歩いて冒険する」をコンセプトに作られたゲーム。今回、約5割のファミリーマート店舗(約8,000店)が「ジム」として登場することにより、日本国内で最も多く「ジム」を展開しているオフィシャルパートナーとなった。なお、「ジム」の対象店舗は、半年ごとに入れ替え予定。一部対象外の店舗がある。

「スケジュールレイド」の期間は2022年3月1日から3月7日まで。期間中毎日18時から19時の間、「レイドバトル」では強力なポケモンが姿を現す。なお、「レイドバトル」に参加するには、「レイドパス」が必要。「レイドパス」は、1日1回、ジムを訪れると手に入る。登場する強力なポケモンについては「Pokémon GO」公式ブログにて、近日中に発表予定だ。

©2022 Niantic, Inc. ©2022 Pokémon.

©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。