Amazonは1月31日、提供中のゲームサブスクリプションサービス「Prime Gaming」の加入者特典として、2月にプレイ可能なゲームタイトルや配布予定のゲーム内アイテムについて発表した。Amazon Prime加入者はgaming.amazon.comにアクセスすることで受け取れる。

2月のPrime Gamingでは、SFストラテジーゲーム『Stellaris』や、34のエンディングに分岐するサバイバルシミュレーション『Ashwalkers: A Survival Journey』、ローグライクゲーム『As Far As The Eye』、リズムゲームとシューティングが融合したゾンビゲーム『Double Kick Heroes』、アーケード型サッカーゲーム『Golazo! Soccer League』のあわせて5タイトルを配布する。

また、2月11日からMMORPG『Lost Ark』が米国で配信されることを記念し、同タイトルで使用できるゲーム内アイテムを多数配布。『R6E』『New World』『Apex Legends』『Battlefield 2042』などの人気タイトルのアイテム配布もラインナップを更新して継続する。詳細はgaming.amazon.comまで。