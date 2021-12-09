Razerは、「Chroma Light Strip Set」と「Chroma Light Strip Expansion Kit」を12月17日に発売する。価格は、「Light Strip Set」が16,980円、「Light Strip Expansion Kit」が10,980円。
「Chroma Light Strip」は、ライティング環境を簡単にセットアップするためのLEDケーブル。120個の個別アドレサブルLED（1×100cm、2×50cm）が含まれており、すべてのLEDが光拡散ケースに収納されているため、鮮やかな光のグラデーションを楽しめる。
ライティングのコントロールは、コントローラー、Razer Chroma RGBアプリ、またはRazer Synapse 3を介してカスタマイズする。
「Light Strip Set」は、Razer Chroma ワイヤレス ARGB コントローラー、USBワイヤレストランシーバー、電源アダプター、ACプラグ、1m LEDストリップ×1，0.5m LEDストリップ×2、コントローラーからLEDストリップへの相互接続ケーブル×3、ARGBユニット⽤両⾯テープ×2、取付ブラケット×15、ブラケット⽤両⾯テープ×15が同梱。拡張版の「Light Strip Expansion Kit」は、1m LEDストリップ×1，0.5m LEDストリップ×2、コントローラーからLEDストリップへの相互接続ケーブル×3、ARGBユニット⽤両⾯テープ×2、取付ブラケット×15、ブラケット⽤両⾯テープ×15が同梱される。