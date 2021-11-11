エムエスアイコンピュータージャパンは、Alder Lakeこと第12世代Intel Coreプロセッサに対応するIntel Z690マザーボード「MPG Z690 EDGE WIFI DDR4」「PRO Z690-A WIFI」「PRO Z690-A DDR4」の3製品を国内向けに発表した。11月12日から発売予定で、価格は28,980円～41,980円。
いずれも第12世代Intel Coreプロセッサの搭載に対応するIntel Z690チップセット採用マザーボード。3モデルともに14フェーズ以上の強力な電源回路を備え、最新CPUの性能を最大限に引き出せるとしている。今回登場したのはアッパーミドルゲーミングシリーズ「MPG」から1製品と手に取りやすい「PRO」シリーズから2製品で、主な仕様は以下の通り。
MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
- メモリ：DDR4 3200MHz（最大128GB）
- 電源回路：16+1+1フェーズ 75A SPS
- PCIe x16スロット：3
- オーディオ：Realtek® ALC4080 Codec
- ネットワーク：Intel® I225V 2.5Gbps LAN controller
- M.2ストレージ：4
- USB：USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×6、USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0×2
- メーカー想定売価：41,980円
PRO Z690-A WIFI
- メモリ：DDR5 4800MHz（最大128GB）
- 電源回路：14+1+1フェーズ 55A SPS
- PCIe x16スロット：3
- オーディオ：Realtek ALC897 Codec
- ネットワーク：Intel® I225-V 2.5Gbps LAN controller
- M.2ストレージ：4
- USB：USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×6、USB 2.0 Type-A×4
- メーカー想定売価：33,800円
PRO Z690-A DDR4
- メモリ：DDR4 3200MHz（最大128GB）
- 電源回路：14+1+1フェーズ 55A SPS
- PCIe x16スロット：3
- オーディオ：Realtek® ALC897 Codec
- ネットワーク：Intel® I225-V 2.5Gbps LAN
- M.2ストレージ：4
- USB：USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×6、USB 2.0 Type-A×4
- メーカー想定売価：28,980円