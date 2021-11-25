ASUS JAPANは、第12世代Intel Coreプロセッサに対応するマザーボード「ROG MAXIMUS Z690 APEX」「ROG MAXIMUS Z690 EXTREME」「ROG MAXIMUS Z690 FORMULA」「ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI」の4製品を発表した。11月26日から発売を予定しており、メーカー想定売価は以下の通り。
- ROG MAXIMUS Z690 APEX：94,980円前後
- ROG MAXIMUS Z690 EXTREME：134,980円前後
- ROG MAXIMUS Z690 FORMULA：99,800円前後
- ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI：59,980円前後
いずれもLGA 1700ソケットを採用し、第12世代Intel Coreプロセッサの搭載に対応するIntel Z690シリーズマザーボード。今回発表された4製品はいずれも高速なDDR5メモリに対応しており、強力な電源回路を搭載して高い性能と信頼性を実現。リアI/OカバーにASUS独自のイルミネーション「AniMe Matrix」を備えるモデルもラインナップする。
ROG MAXIMUS Z690 APEX
- チップセット：Intel Z690
- 対応メモリ：DDR5-6400×2
- 画面出力端子：なし
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16×2、 PCIe 3.0 x4×1、 PCIe 3.0 x1×1
- ストレージ：M.2×2、DIMM.2×2、SATA 6Gb/s×6
- 無線：Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.2
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1、 ASUS LANGuard
- USB：USB 3.2 Gen 2x2×2、USB 3.2 Gen 2×3、USB 3.2 Gen 1×4、 USB 2.0×2
- フォームファクタ：ATX（305mm×244mm）
ROG MAXIMUS Z690 EXTREME
- チップセット：Intel Z690
- 対応メモリ：DDR5-6400×4（最大128GB)
- 画面出力端子：HDMI 2.1×1、Intel Thunderbolt 4 (USB Type-C)×2
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16×2、PCIe 3.0 x1×1
- ストレージ：M.2×3、 DIMM.2×2、SATA 6Gb/s×6
- 無線：Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.2
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1、ASUS LANGuard
- USB：Thunderbolt 4×1、USB 3.2 Gen 2x2、USB 3.2 Gen 2×8、USB 3.2 Gen 1×4、USB 2.0×4
- フォームファクタ：E-ATX (305mmx277mm)
ROG MAXIMUS Z690 FORMULA
- チップセット：Intel Z690
- 対応メモリ：DDR5-6400×4（最大128GB）
- 画面出力端子：HDMI 2.1×1、Intel Thunderbolt 4 (USB Type-C)×2
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16×2、PCIe 4.0 x16×1
- ストレージ：M.2×3、SATA 6Gb/s×6
- 無線：Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.2
- 有線LAN機能：2.5GBASE-T×1、ASUS LANGuard
- USB：Thunderbolt 4 port×2、USB 3.2 Gen 2×7、USB 3.2 Gen 2x2×1、USB 3.2 Gen 1×2、USB 2.0×3
- フォームファクタ ： ATX（305mm×244mm）
ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI
- チップセット：Intel Z690
- 対応メモリ：DDR5-6400×2（最大128GB）
- 画面出力端子：HDMI 2.1×1、Intel Thunderbolt 4 (USB Type-C)×2
- 拡張スロット：PCIe 5.0 x16×1
- ストレージ機能：M.2×2 、SATA 6Gb/s×4
- 無線：Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.2
- 有線LAN：2.5GBASE-T×1
- USB：Thunderbolt 4×2、USB 3.2 Gen 2×2、USB 3.2 Gen 1×3、USB 2.0×2
- フォームファクタ：Mini ITX（170mm×170mm）