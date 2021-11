スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』がApp StoreとGoogle Playの各ストアでの事前登録を開始した。

『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』は、App StoreとGoogle Playの各ストアでの事前登録を開始。今回開始したストアでの事前登録を行う事で、リリース時に各ストアから自動的にアプリインストールが可能となる。

さらに、各ストア(App Store並びにGoogle Play)での事前登録開始を記念して、各ストアで使用できる30,000円分のえらべるギフトコードが10名にプレゼントされるTwitterキャンペーンを開始した。詳細は公式Twitterにて。

(C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.