パソコン専門店ドスパラは、2021年11月18日より『ゲーミングブラックフライデー』を開催する。
『ゲーミングブラックフライデー』では、期間中、ドスパラ店舗および通販にて、合計2,000円以上を購入＆エントリーすると、抽選で961名様にブラックなゲーミングデバイスやドスパラポイントが当たる。
開催期間は通販が2021年11月18日11時から同12月2日10時59分まで、店舗が2021年11月18日開店から同12月1日閉店まで。エントリーの締め切りは2021年12月2日23時59分まで。
賞品は以下の通り。
ゲーミングモニター ASUS VG258Q(24.5インチ144Hz)：5名
ゲーミングキーボード Razer BlackWidow V3 JP YLW：5名
ゲーミングヘッドセット Razer BlackShark V2：5名
ゲーミングヘッドセット Razer Kraken Black：5名
ゲーミングマウス Razer DeathAdder V2 Pro：5名
ゲーミングマウス Razer DeathAdder V2：5名
ゲーミングマイク Razer Seiren Mini Black：5名
ドスパラポイント 1000円分：926名