カシオ計算機から2021年11月に発売となる時計新製品、その中から今回はBABY-Gと、冬の定番ペアモデルをお届けする。2021年、発売25周年を迎えるクリスマス限定シリーズ「G PRESENTS LOVER'S COLLECTION 2021(Gプレゼンツ ラバーズコレクション)」のアニバーサリーモデルにも注目だ。

黒板に描く愛の方程式。ラバコレ25周年記念モデル

恋人たちのクリスマス限定ペアウオッチ「Gプレゼンツ ラバーズコレクション」(通称「ラバコレ」)発売25周年を記念するスペシャルモデル。今年のテーマは「愛の方程式」だ。バンドに書かれた方程式をグラフで表すと、永遠の愛を表すハート形になることを表現している。

ベースモデルは、G-SHOCKのビッグケースモデルとして不動の人気を誇る「GA-110」と、そのダウンサイジング版であるBABY-G「BA-110」。黒板をイメージしたマットブラックをベースに、愛の方程式とハートをバンドにデザイン。黒いダイヤルに浮かぶ赤い針、25周年を示す25分位置の赤い星も印象的だ。

裏ぶたには、正反対な存在でありながら惹かれ合う恋人(天使と悪魔)と2021の文字を刻印。寿命約3年の電池駆動など、仕様と性能はベースモデルと同じだが、ブラックのスペシャルペアボックスが付属する。価格は2モデル1組で39,600円。

恋人たちのクリスマス限定ペアウオッチ「Gプレゼンツ ラバーズコレクション」発売25周年を記念するスペシャルモデル。続いて紹介するのは、G-SHOCKオリジンのデザインを受け継ぐスクエアケース。ベースはG-SHOCK「DW-5600」とBABY-G「BGD560」。

こちらも同様に「愛の方程式」がテーマ。ダイヤルに書かれた方程式をグラフで表すと永遠の愛の象徴であるハート形状になることをバンドで表現した。

方眼紙をイメージしたマットなホワイトをベースカラーに、数式とグラフを見切りとバンドにデザイン。G-SHOCKとBABY-Gを並べると1つのハートができ、二人の想いが形になる。また、ライトボタンを押すとハートのシルエットが浮かび上がるなど、マリトッツォもビックリのスイートな仕様だ。

裏ぶたには、正反対な存在でありながら惹かれ合う恋人(天使と悪魔)と2021の文字を刻印。寿命約3年の電池駆動など、仕様と性能はベースモデルと同じだが、ホワイトのスペシャルペアボックスが付属する。価格は2モデル1組で29,150円。

メタルカバードモデル「GM-2100」系のクリスマスカラー!

G-SHOCK×G-SHOCKのペアアイテムが「プレシャス・ハート・セレクション」から登場。

ベースモデルは、シンプルで薄型のデザインが人気のメタルカバードモデル「GM-2100」と、それをダウンサイジングしたユニセックスモデル「GM-S2100」。落ち着いたモノトーンの金属感に、夕暮れのクリスマスマーケットからインスパイアされた赤、緑、黄色のクリスマスカラーを配色。きらめく聖夜を彩るペアウオッチに仕上げた。

世界48都市のタイムゾーンに対応するワールドタイムや針退避機能、スーパーイルミネーター、寿命約3年の電池式駆動など、機能と性能はベースモデルと同様。価格は「GM-2100CH-1AJF」が30,800円、「GM-S2100CH-1AJF」が28,600円。

軍神マルスと美の女神ビーナスが、恋人たちの手首に宿る

G-SHOCKとBABY-Gのペアウオッチ「プレシャス・ハート・セレクション」からは、「火星」と「金星」を表現したタイムピースが登場。

西洋占星術では、火星(マルス)は若々しい英雄神で男性の象徴、金星(ビーナス)は美の女神で女性の象徴だ。ローマ神話ではマルスとビーナスは恋人同士であることから、男女を表すこの二つの惑星は「恋愛の星」とも言われるという。

そこで、G-SHOCK G-STEEL(GST-B400MV-5AJF)は、男星である火星の大地をイメージした赤銅色のIPでベゼルをカラーリング。一方、BABY-G G-MS(MSG-B100MV-5AJF)は夜空に輝く女性星、金星をイメージして、ケースのゴールドIPを始め、針などのディテールにもゴールドを採用。バンド部分は、ケースの色にマッチするダークブラウンとした。

機能面ではソーラー駆動のほか、Bluetooth接続によるモバイル連携に対応。専用のスマートフォンアプリと連携し、世界中で正確な時刻を表示できる。価格は火星(G-SHOCK G-STEEL)「GST-B400MV-5AJF」が58,300円、金星(BABY-G G-MS)「MSG-B100MV-5AJF」が35,750円。

ネイチャー志向の恋人たちに贈るゼブラのペアウオッチ

カシオは「Love The Sea And The Earth」のテーマのもと、アフリカの「野生動物保全」と「人々の生活」について考え、その共生を目指す認定NPO法人「WILDLIFE PROMISING」の活動に共鳴、団体のサポートを行っている。

これに伴い、ケニアに生息し、絶滅の恐れがある野生動物としてワシントン条約に登録されている「グレビーシマウマ」がテーマのペアウオッチが登場。

ベースモデルはG-SHOCK「GA-110」とBABY-G「BA-120」。グレビーシマウマの細く美しい縞模様を外装にデザイン。遊環とバンドにWILDLIFE PROMISINGのロゴを配置、裏ぶたにはLove The Sea And The Earthのシンボルマークを刻印。

また、より持続可能な社会づくりに貢献したいとの思いから、樹脂素材なしで環境にやさしいスペシャルパッケージを採用。 紙箱には再生紙を使用している。製品には、ポーチとしても再利用可能な綿100%の巾着袋が付属する。価格は「GA-110WLP-7AJR」が20,900円、「BA-120WLP-7AJR」が17,600円。

冬空の色の移ろいを表現したWinter Landscape Colors

冬の変わりゆく空の色からインスパイアされたシリーズ「Winter Landscape Colors」(ウインターランドスケープカラーズ)が登場。ベースは定番スクエアモデルの「BGD-560」。価格は各10,450円。

冬の朝から夜へと、空の変化をダイヤルのグラデーションとバンドカラーで表現。カラーには、日暮れを思わせるネイビースケルトン、桃色に染まる朝の空を想起させるピンクスケルトン、太陽光を反射する雪景色をイメージしたホワイトスケルトンをラインナップ。ダイヤルには雪の結晶のモチーフを配置して、和風の華やかさを加えた。

日暮れを思わせるネイビースケルトン

桃色に染まる朝の空を想起させるピンクスケルトン