カシオ計算機から2021年11月に発売となる時計新製品の中から、今回はG-SHOCK編をお届け。すべてカラバリモデルだが、8角形ベゼルが特徴的な人気の「GA-2100」が多く登場しているので、購入を考えている人やファンには朗報だ。毎冬の定番であるペアモデルは別途ご紹介するので、そちらもお楽しみに。

神秘的な森「MYSTIC FOREST」シリーズ

MYSTIC FOREST(幻想的な森)をイメージしたニューカラーモデルが登場。ベースモデルは薄型八角形で人気の「GA-2100」と、薄型でスポーティなアナログ針とデジタル表示の「GA-2200」。それぞれグリーンとブラウンのモデル、計4モデルで展開する。

外装やバンドは2色の樹脂を混ぜ込んだ混色成形。一見カモフラ風のマーブリング柄が個性的で目を引くモデルだ。両機種とも機能や性能はベースモデルと同じ。世界48都市のタイムゾーンに対応したワールドタイム機能や、液晶窓に針が乗って見づらいとき、一時的に針を動かす針退避機能、残照機能付きスーパーイルミネーターなどを搭載する。どちらも電池駆動で、寿命は約3年。

価格は「GA-2100FR-3AJF」と「GA-2100FR-5AJF」が17,050円、「GA-2200MFR-3AJF」と「GA-2200MFR-5AJF」が18,700円。

かわいくスタイリッシュなホワイト・トリコロール

落ち着いたモノトーンカラーをベースに、遊びのあるトリコロールをアクセントに加えたモデルが登場。

ベースモデルは、八角形ベゼルが特徴のG-SHOCK「GA-2100」を小型・スリム化したユニセックスモデル「GMA-S2100」だ。モノトーンカラーに、ベゼル、インデックス、時分針にレッドとブルーでスパイスを利かせている。

計3モデルで展開。モデルごとにホワイトとブラックの配分が少しずつ異なるのがユニーク。ちょっとレトロな雰囲気もかわいい。そのサイズも相まって、男女ともに好まれそうなデザインだ。機能や性能はベースモデルと同じ。価格はすべて14,850円。

新旧定番モデルがそろい踏み! GRUNGE SNOW CAMOUFLAGEシリーズ

ウィンターシーズンにぴったりな「GRUNGE SNOW CAMOUFLAGE」(グランジ スノー カモフラージュ)が登場。「グランジ」とは「汚れた」や「薄汚い」という意味。といっても、デザインやファッション業界などでは「かすれた、色落ちさせた」という意味で使われており、本作はこちらのイメージに近い。

雪山の山肌を思わせる「グランジ スノー カモフラージュ」シリーズ

ホワイトの成型色に雪の結晶をモチーフとしたMAP印刷を施して、幻想的な雪山の雰囲気を演出。スキーやスノーボードなど、ウィンタースポーツのフィールドで特に映えるコレクションだ。

ベースモデルは、新旧の定番といえる4機種で展開。スクエアケースの「DW-5600」、スポーティなアナデジコンビの「GA-2200」、伝統のラギッドデザインを受け継いだ「GA-900」、そしてもはやG-SHOCKの新しい顔ともいえる薄型八角形のケースに加え、ブラックの交換用バンドとベゼルが付属する「GAE-2100」をラインナップ。

価格は「DW-5600GC-7JF」が15,400円、「GA-2200GC-7AJF」が19,800円、「GA-900GC-7AJF」が19,800円、「GAE-2100GC-7AJR」が25,800円。

モチベーションを刺激する「G-SQUAD」の新色

「G-SQUAD」(ジー・スクワッド)「GBD-200」シリーズに新色が登場。G-SQUADらしいスケルトンベゼルに、スポーツウェアやスニーカーをイメージさせるビビッドなオレンジ(GBD-200SM-1A5JF)やパープル(GBD-200SM-1A6JF)の差し色を採用。ワークアウトやランニングのモチベーションを刺激する。

ベースモデルの「GBD-200」シリーズは、加速度センサーや距離計測機能、スマートフォン連携機能などトレーニングに役立つ機能を搭載。また、スマートフォンのGPSと連携することで消費電力を効率化しており、充電が不要で使い勝手も良い。

ほかにも、時計の各種設定やトレーニングの管理に役立つ専用アプリ「G-SHOCK MOVE」との連携など、実用性は折り紙付きだ。価格は各22,000円。

深海で蛍光色に光るサメがモチーフの「RANGEMAN」

1990年代後半からさまざまな環境団体とのコラボレーションモデルを制作し、団体のサポートを続けるG-SHOCKとBABY-G。「Love The Sea And The Earth」のテーマを掲げる「EARTHWATCH」2021年のモデルは、「アメリカナヌカザメ」をモチーフとした「RANGEMAN」(レンジマン)「GW-9407KJ-3JR」。

集光スケルトン樹脂で生物蛍光を表現

アメリカナヌカザメは、近年の研究によって「生物蛍光」することが分かっており、ベゼルに集光スケルトン樹脂、ダイヤルには蓄光樹脂を採用。サメが暗闇で光るようすを再現した。

ネイビースケルトンのバンドは、アメリカナヌカザメが棲息する深海をイメージ。また、EARTHWATCHの呼びかけの言葉「Change the World. Yourself.」のロゴが印刷される。LEDバックライトにはEARTHWATCHのロゴが浮かび、裏ぶたにはLove The Sea And The Earthのシンボルマークを刻印した。

スペシャルボックスとプロジェクトの主旨を解説した小冊子が付属する。価格は57,200円。