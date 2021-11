スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてイベント「熱誠のフルメタルアーム」と「秋の大収穫キャンペーン」が開催されている。

イベント開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストでは、アイテム「想い出のエンブレム」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、新★5シンフォギアカード「月読調【β式・交朔衝破】」や、新★3メモリアカード「呪詛とは」などと交換することができる。開催期間は11月30日13:59まで。

また、「熱誠のフルメタルアーム イベントガチャ」では、グラウスヴァインギアをまとった風鳴翼、小日向未来の新★5シンフォギアカードが登場する。さらに、イベント開催を記念して、歌唱石100個で引くことができる★5カードが11枚確定の「ALL★5確定ガチャ」が実施中。そして12月3日までの期間中、「秋の大収穫キャンペーン」が実施されている。

