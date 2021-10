米国時間の10月27日からオンラインで開催されているIntel Innovationにおいて、Alder Lakeこと第12世代Coreプロセッサの詳細が公開されたので、早速その情報をお届けしたい。

Alder Lakeの内部構造などの概略は、Intel Architecture DayやHot Chips 33で公開されており、ここで内部構造などについてはある程度語られている。その一方でSKUとか登場時期については明らかにされていなかった。

さてそのAlder Lakeであるが、Desktop向けとMobile向けの2種類3製品が用意される(Photo01)という話は既にArchitecture Dayで公開されていた。このAlder LakeはP-Core(Performance Core)とE-Core(Efficient Core)のHybrid構成になっていると(Photo02)というのも既報の通り。これをうまく扱うために、Intel Thread Directorがハードウェア的に搭載されている、というのもこちらの記事で紹介している。

では新情報だが、まずL3は最大30MBになることが発表された(Photo03)。こちらの図では、LLCのTile(というかBlock)は最大で10個搭載されるので、つまり1個あたり3MBになる計算だ。これまでは2MBだったから、大容量化が図られたことになる。

また、Alder Lakeは業界初のPCIe Gen5/DDR5対応プラットフォームとなるが、これに合わせて投入されるIntel 600シリーズチップセットに関する情報がこちら(Photo04)。この600シリーズは最大28レーン(PCIe Gen4 x12+PCIe Gen3 x16)と2.5GBASE-TへのNative対応が謳われている。細かいところではUSB 3.2 Gen2x2の追加とか、新たにIntel Volume Management Deviceという機能も追加されたようだが、この辺りの詳細はまだ不明なままである。

Photo04: DMIがやっとPCIe Gen4 x8になり、またPCHからPCIe Gen4レーンも出る事になった。

またこれは一部製品に限られる話であるが、更にオーバークロック性能が高められているとする(Photo05)。具体的には、Alder Lakeではこんなオーバークロック機能が提供される(Photo06)。細かいところでは、コア単位でのHyperThreadingの有無が新たに追加された様だ(Photo07)。また新たに、Intel Extreme Tuning Utility 7.5が提供されるそうだ(Photo08)。DDR5に関しては、新たにDDR5に対応したXMP 3.0が提供されることになった(Photo09)。このXMPの特徴をまとめたのがこちら(Photo10)。Profileの数が増え、電圧制御とかCRC、更にProfileの書き換えなども可能になっている。このXMP 3.0対応メモリを利用した場合、Dynamic Boost Technologyが利用可能になる、という話であった(Photo11)。

これに絡む話であるが、ちょっと気になる情報も公開された。Alder Lakeのトップエンドは、PL1(=TDP)が125W、PL2が241Wに設定されているそうで、これはRocke LakeのPL1=125W、PL2=251Wよりもちょっとだけ低いが、問題は倍率アンロックなK SKUで、PL1 Tauが事実上∞になる(Photo12)。勿論Thermal Throttlingはあるが、逆に放熱に問題が無ければずーっとPL2のままで動作するという話である。かなりPower Hungryな構成になっている訳だ。ちなみにこれはK SKUだけで、他のSKUはちゃんとPL1 Tauが設定されている模様だ(時間は公開されていないが、Rocket Lakeが56secだったから、Alder Lakeもこのあたりではないかと思う)。

この、更に増えた消費電力(=更に増えた発熱)に対処するため、Dieの薄型化に加え、STIM(Solder Thermal Interface Material:ダイとパッケージの間を埋めるはんだ)も薄型化された、としている(Photo13)。

最後に性能評価の数字を。P-CoreのIPCの比較は以前示されたが、今回はGaming Performane(Photo14)が示されたほか、Ryzen 9 5950Xを含めた比較(Photo15)やContents Creation系(Photo16,17)の数字が示された。またSingle Thread Performanceの比較がこちら(Photo18)。Comet Lake比でP-Coreは28%向上するとしている。そしてエネルギー効率という意味では、E-CoreはComet Lake比で1/4程度の消費電力で同じ性能ということで、大幅に向上している、とする(Photo19)。

Photo16: ものによってはCore i9-11900K比で2倍の性能になるとする。

ちなみに発売開始の時点で用意されるのは、Core i9-12900K/KF、Core i7-12700K/KF、Core i5-12600K/KFの6製品のみである(Photo20)。これ以外のSKUについては2022年第1四半期に追加投入される予定とされる。ただし今年第4四半期中に数十万個を出荷予定("hundreds of thousands of 12th-gen K-skew unit in Q4")で、2022年第1四半期末までには200万個以上を出荷する計画との事であった。

さて、実は筆者の手元にはAlder Lakeの評価キットが届いているので、まずはご紹介したい。パッケージ(Photo21)は評価キット専用のもので、市販品とは異なる。蓋を開けるとなにやら内蓋が(Photo22)。この内蓋を外すとCPUが出現する(Photo23)。ちなみに内蓋は表がダイの写真(Photo24)、裏がコード名のもとになったと思しきAlder Lakeである(Photo25)。ちなみにこれどこなのかはっきりしないが、ワシントン州にあるAlder Lakeじゃないか、と思う。

Photo23: ここしばらくのIntelの評価キットはCore i9とCore i5の組み合わせばかり。なぜかCore i7が無い。

Photo25: Google Mapで"Alder Lake"を検索すると10近くヒットする。そこで"Alder Lakeという名前の湖はUSとカナダに一杯あるんだけど、一体これはどこにある湖なんだ?"と確認したが、担当者も判らなかった模様。

パッケージは紙箱に入った形で提供される(Photo26)が、中は通常のブリスターパックである(Photo27,28)。

CPUそのものはこんな感じ(Photo29,30)である。Rocket LakeベースのCore i9-11900Kと並べるとこんな具合(Photo31,32)。加えて言えば、厚みもはっきり違っている(Photo33)。

Photo30: 裏面のパスコンの配置はCore i9(左)とCore i5(右)全く同じ。

Photo31: Core i9-11900K(左)は37.5mm×37.5mm、Core i9-12900K(右)は37.5mm×44.5mm(実測値)となっている。

Photo33: Core i9-11900K(左)は実測で4mm厚、Core i9-12900K(右)はやはり実測で5mm厚(どちらも裏面のパスコンの厚みは含まず)となっている。

これと組み合わせるマザーボードだが、今回はASUSよりROG MAXIMUS Z690 HEROをお借りした(Photo34~47)。ところでCPUソケットを見てみると、CPUクーラー取付穴の位置がLGA1200用と非常に似ている。試しにLGA1200用クーラー(Core i3-10100に付属の純正クーラー)を取り付けたところ、すっぽりと収まった(Photo48,49)。もっとも取付穴そのものの位置はLGA1200と同じであっても、Photo33で判るようにCPUそのものの厚みが異なるので、LGA1200用のクーラーはそのままでは装着できない。それもあって、今回はやはりASUSよりROG RYUJIN II 360を借用した(Photo50,51)。

Photo34: 今回ROG MAXIMUS Z690 HEROは化粧箱に入って届いたのだが、なんと重量5.4Kg。表面にアクリル板が組み合わされているから仕方ないのかもしれないが。

Photo47: PCIe x16スロットに装着できる、NVMe M.2 SSD×4装着可能なアダプタが同梱される。

またROG MAXIMUS Z690 HEROはDDR5対応のマザーボードである。そこで今回はT-Force Delta RGB DDR5 16GB×2も借用した(Photo52~54)。

Photo53: XMP 3.0利用時はDDR5-6000 CL40 1.35Vとして動作する模様。

Photo54: 手持ちのDDR4 DIMMと並べてみた。切り欠けの位置が異なっているので、誤挿入は不可能である。

ということで取り急ぎ評価機をご紹介した。実際の性能評価などは、もう少々お待ちいただきたいと思う。