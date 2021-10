スマートフォン向けRPG『OCTOPATH TRAVELER (オクトパストラベラー) 大陸の覇者』が10月28日でリリースから1周年を迎えることを記念し、新たな旅人として、Nintendo Switch/PC向けRPG『OCTOPATH TRAVELER』の主人公の一人である、神官「オフィーリア」と剣士「オルベリク」が追加される。

『OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者』は、世界累計出荷・ダウンロード販売本数250万を突破しているNintendo Switch/PC向けRPG『OCTOPATH TRAVELER』の8人の主人公たちが旅したオルステラ大陸の数年前を舞台に、新たなストーリーが展開するシングルプレイRPGだ。

聖火教会に仕える心優しき神官「オフィーリア」は、影響力:名声、ジョブ:神官、CV は茅野愛衣が担当。今は亡きホルンブルグ王国で"剛剣の騎士"と称えられていた男「オルベリク」は、影響力:権力、ジョブ:剣士、CVは小西克幸が務めている。10月28日0:00ごろより登場予定。

さらに、1周年を記念したログインボーナスとして、ルビー300個(導き10連分)、★5キャラが確定で手に入る「歴戦の聖導印」1個なども10月28日0:00ごろより開始する。

(C)2020, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved