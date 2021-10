スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』の事前登録受付がスタートしている。

現在、スマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』の事前登録受付がスタートしている。さらに、事前登録受付開始記念として、『新日SS』公式Twitterにて「新日SS事前登録開始記念ダブルフォロー &RTキャンペーン第1弾」を開始している。応募受付期間は10月29日まで。

