スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』にてゲーム内イベント「Junky Halloween」が開催されている。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』イベント「Junky Halloween」には、累計イベントポイント報酬とランキング報酬があり、それぞれ特定の条件を達成すると★3メンバー「【トリート!】若草あおい」、★2メンバー「【カボチャと】烏丸玲司」を仲間にすることができる。開催期間は10月17日14:59まで。

また、イベントに合わせ、「Junky Halloweenスカウト」が開催。本スカウトでは、★4メンバー「【飾り立てた心】二条 奏」、「【飾りのない心】椿 大和」、★3メンバー「【トリック!】鞍馬唯臣」を仲間にすることができる。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.