スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』より「グルミク1周年★カウントダウン特番」が放送されることが発表された。

『D4DJ Groovy Mix』が10月25日に1周年を迎えることを記念し、10月24日から25日にかけてYouTube「D4DJチャンネル」にて「グルミク1周年★カウントダウン特番」が配信される。第一部は「D4DJ スペシャルライブダイジェスト映像」として6ユニット24キャストが出演。第二部は「グルミク1周年★カウントダウン生放送」として西尾夕香、高木美佑、紡木吏佐、根岸愛、つんこ、反田葉月が登場する。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.